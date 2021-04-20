Нетрезв, без прав и шлема: подросток-мотоциклист получил 7 протоколов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр - Sputnik. Сразу семь протоколов было составлено в отношении 16-летнего мотоциклиста сотрудниками Солигорской ГАИ, подросток задержан, об этом сообщили в УВД Минобоисполкома.

Парень в состоянии алкогольного опьянения катался по деревне на мотоцикле "Минск". В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Свидетели случившегося позвонили в милицию.

Как выяснилось, у подростка не было прав, страховки, техосмотра на мотоцикл, ездил он без защитного шлема. Мотоцикл при этом он собрал сам. Инспекторам он признался, что перед тем как сесть за руль, выпил бутылку вина.

Штрафы для бесправников

Как ранее рассказывала Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минской области Ирина Сапунова, в соответствии с действующим законодательством за езду без прав предусматривается наказание в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин (145 ― 580 рублей)

Если задержали за рулем без прав повторно в течение года, штраф вырастет в размере от 20 до 50 базовых (от 580 до 1450 рублей). Кроме того, за такое нарушение также могут наказать общественными работами либо административным арестом.

Также представитель Госавтоинспекции напомнила о необходимости обучиться вождению и получить права категории А или А1, прежде чем выезжать на дорогу на мотоцикле и скутере.

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