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Белорус ударил российского пограничника – следователи завели дело

20.04.2021 13:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Белорус ударил в лицо российского пограничника во время пересечения границы, сообщает Следственный комитет РФ по Смоленской области.

Казус произошел еще 14 апреля в служебном помещении пограничного наряда "Контрольный пост", который расположен на автодороге Ляды – Красный в районе деревни Бухарино Краснинского района Смоленской области. По словам следователей, 51-летнего гражданина Беларуси задержали за нарушение миграционного законодательства. Чтобы избежать "административки", он решил скрыться от пограничников и ударил одного из них по лицу. Сотрудник отряда упал на асфальт и ударился головой, другие пограничники задержали мужчину.

Следователи возбудили дело по 318-й статье УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Белоруса могут наказать штрафом до 200 тысяч российских рублей (примерно 6 810 белорусских рублей или 2620 долларов США), принудительными работами на срок до 5 лет, арестом на срок до 6 месяцев либо лишением свободы на срок до 5 лет.

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Теги: Минск
 
 
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