Учащиеся и студенты: в Беларуси новый всплеск наркопреступлений

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Учащиеся и студенты стали фигурантами 70 уголовных дел по статье 328 УК РБ с начала 2021 года, об этом сегодня сообщили в МВД Беларуси.

Значительное влияние на ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, оказала эпидемиологическая ситуация. Молодежь за это время еще активнее стала использовать интернет для дистанционного общения, а в виртуальной среде увеличилось количество предложений о нелегальном трудоустройстве, или, говоря проще, вербовке.

"По статье 328 Уголовного кодекса Беларуси задержано около 70 человек. Это, как правило, учащиеся средне специальных и высших учебных заведений. Что характерно, большинству может быть назначен срок от 6 до 15 лет свободы, потому что в деле есть отягчающие обстоятельства, связанные со сбытом наркотиков," – подчеркнул начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Олег Сильвестрович.

По словам представителя МВД, с момента ужесточения антинаркотического законодательства в 2014 году удалось значительно перебороть ситуацию. Но в этом году обстановка с запрещенными веществами вновь начала прогрессировать.

Всего с января по март 2021 года выявлено 1063 наркопрестпуления. Из них 625 связаны со сбытом психоактивных веществ. Через государственную границу попытались доставить в Беларусь незаконные препараты 11 раз. Для сравнения: за весь 2020 – всего 17 случаев. В пять с половиной раз (с 11 до 60) увеличилось количество преступлений, совершенных в составе организованных групп. По данным МВД, объем изымаемых наркотиков возрос практически вдвое: с 38,5 до 69,1 килограммов.

Сотрудники наркоконтроля констатируют, что с употребления и хранения молодежь в поисках легких денег активно переключилась на распространение запрещенных веществ. При этом организаторы, чтобы минимизировать потери, как правило, берут с мелких закладчиков залог за предоставляемый товар. Личности высшего звена наркотраффикеров тщательно скрыты, тогда как так называемые "минеры" до момента задержания успевают поработать не дольше трех месяцев.

Читайте также: