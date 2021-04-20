﻿ Учащиеся и студенты: в Беларуси новый всплеск наркопреступлений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Учащиеся и студенты: в Беларуси новый всплеск наркопреступлений

20.04.2021 13:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Учащиеся и студенты стали фигурантами 70 уголовных дел по статье 328 УК РБ с начала 2021 года, об этом сегодня сообщили в МВД Беларуси.

Значительное влияние на ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, оказала эпидемиологическая ситуация. Молодежь за это время еще активнее стала использовать интернет для дистанционного общения, а в виртуальной среде увеличилось количество предложений о нелегальном трудоустройстве, или, говоря проще, вербовке.

"По статье 328 Уголовного кодекса Беларуси задержано около 70 человек. Это, как правило, учащиеся средне специальных и высших учебных заведений. Что характерно, большинству может быть назначен срок от 6 до 15 лет свободы, потому что в деле есть отягчающие обстоятельства, связанные со сбытом наркотиков," – подчеркнул начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Олег Сильвестрович.

© Sputnik
Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии" – видео

По словам представителя МВД, с момента ужесточения антинаркотического законодательства в 2014 году удалось значительно перебороть ситуацию. Но в этом году обстановка с запрещенными веществами вновь начала прогрессировать.

Всего с января по март 2021 года выявлено 1063 наркопрестпуления. Из них 625 связаны со сбытом психоактивных веществ. Через государственную границу попытались доставить в Беларусь незаконные препараты 11 раз. Для сравнения: за весь 2020 – всего 17 случаев. В пять с половиной раз (с 11 до 60) увеличилось количество  преступлений, совершенных в составе организованных групп. По данным МВД, объем изымаемых наркотиков возрос практически вдвое: с 38,5 до 69,1 килограммов.

Сотрудники наркоконтроля констатируют, что с употребления и хранения молодежь в поисках легких денег активно переключилась на распространение запрещенных веществ. При этом организаторы, чтобы минимизировать потери, как правило, берут с мелких закладчиков залог за предоставляемый товар. Личности высшего звена наркотраффикеров тщательно скрыты, тогда как так называемые "минеры" до момента задержания успевают поработать не дольше трех месяцев. 

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала текущего года с незаконным оборотом запрещенных веществ связано свыше 1060 случаев нарушений закона.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Нетрезв, без прав и шлема: подросток-мотоциклист получил 7 протоколов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by