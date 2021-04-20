Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр - Sputnik. Суд Первомайского района Минска огласил обвинительный бывшему директору-художественному руководителю "Минскконцерт", сообщил в Мингорсуде.

В уголовном деле речь идет об откатах за концентры, следователи установили, что первые факты взяток относятся к 2011 году. Фигуранты дела были задержаны в марте прошлого года, было возбуждено уголовное дело.

"Бывший директор Минскконцерта признан виновным и приговорен к 7 с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима", – сообщили в суде.

Кроме этого, суд лишил его права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Предприниматель признан виновным в организации дачи взятки в крупном размере и приговорен к 4 годам 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В суде нашли подтверждение 4 факта получения взяток обвиняемым. По данным следствия, первые факты взяток относятся к периоду 2011-2016 годов. В материалах дела фигурируют взятки на суммы 56 тысяч рублей, 5 тысяч долларов.

Оглашенный приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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