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Экс-директор "Минскконцерта" получил срок за взятки
20.04.2021 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр - Sputnik. Суд Первомайского района Минска огласил обвинительный бывшему директору-художественному руководителю "Минскконцерт", сообщил в Мингорсуде.
В уголовном деле речь идет об откатах за концентры, следователи установили, что первые факты взяток относятся к 2011 году. Фигуранты дела были задержаны в марте прошлого года, было возбуждено уголовное дело.
"Бывший директор Минскконцерта признан виновным и приговорен к 7 с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима", – сообщили в суде.
Кроме этого, суд лишил его права занимать определенные должности сроком на 5 лет.
Предприниматель признан виновным в организации дачи взятки в крупном размере и приговорен к 4 годам 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
В суде нашли подтверждение 4 факта получения взяток обвиняемым. По данным следствия, первые факты взяток относятся к периоду 2011-2016 годов. В материалах дела фигурируют взятки на суммы 56 тысяч рублей, 5 тысяч долларов.
Оглашенный приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Второй фигурант дела, которого судили за организацию дачи взяток, получил четыре с половиной года "домашней химии".
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