Президент Чада скончался на поле боя

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Президент Чада Идрис Деби Итно скончался от полученных на поле боя ранений, сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на государственное телевидение Чада.

"Президент республики, глава государства, верховный главнокомандующий вооруженных сил Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя", - заявил официальный представитель армии, генерал Азем Бермандоа Агуна в эфире телеканала.

Ранее 68-летний Деби праздновал победу на президентских выборах, которые прошли в Чаде 11 апреля, за него проголосовали свыше 79% избирателей. Он переизбрался на шестой строк.

Деби пришел к власти в Чаде в 1990 году.