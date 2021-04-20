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Мингорсуд оставил в силе приговор по делу о "ноль промилле"
20.04.2021 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр – Sputnik. Минский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции по уголовному делу о "ноле промилле", по которому проходили журналистка портала TUT.by Екатерина Борисевич и доктор БСМП Артем Сорокин.
Дело о разглашении врачебной тайны о погибшем минчанине Романе Бондаренко рассматривал суд Московского района Минска, приговор был вынесен 2 марта. Городская прокуратура посчитала приговор Борисевич слишком мягким и
"Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а жалобы и протест – без удовлетворения", – сообщили Sputnik во вторник в суде.
Как ранее сообщалось, судом первой инстанции Борисевич была признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны, ей назначено шесть месяцев лишения свободы и штраф 100 базовых величин. Доктор Сорокин признан виновным в разглашении врачебной тайны, ему назначено два года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.
Журналист Екатерина Борисевич и врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин были задержаны в рамках уголовного дела о разглашении медицинских сведений о
По данным Генпрокуратуры, доктор, поддавшись уговорам Борисевич, умышленно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера.
Приговор суда Московского района Минска от 2 марта вступил сегодня в законную силу с момента оглашения решения Мингорсуда.
Что произошло с Романом Бондаренко
Вечером 11 ноября 2020 года во дворе дома по улице Червякова в Минске (после осенних событий этот двор больше известен как "площадь Перемен" – Sputnik)
По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Бондаренко, взятых медработниками в больнице скорой медицинской помощи 11 ноября, обнаружен алкоголь,
При этом врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин предоставил в распоряжение портала TUT.by результаты медосвидетельствования Бондаренко, согласно которым в его крови алкоголя не было.
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Судом не удовлетворены ни жалобы адвокатов на жесткий приговор, ни протест прокурора – на мягкий.
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