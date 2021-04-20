Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Минский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции по уголовному делу о "ноле промилле", по которому проходили журналистка портала TUT.by Екатерина Борисевич и доктор БСМП Артем Сорокин.

Дело о разглашении врачебной тайны о погибшем минчанине Романе Бондаренко рассматривал суд Московского района Минска, приговор был вынесен 2 марта. Городская прокуратура посчитала приговор Борисевич слишком мягким и подала протест , обжаловала решение суда и сторона защиты. Во вторник 20 апреля жалобу и прокурорский протест в апелляционном порядке рассмотрела коллегия по уголовным делам Мингорсуда.

"Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а жалобы и протест – без удовлетворения", – сообщили Sputnik во вторник в суде.

Как ранее сообщалось, судом первой инстанции Борисевич была признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны, ей назначено шесть месяцев лишения свободы и штраф 100 базовых величин. Доктор Сорокин признан виновным в разглашении врачебной тайны, ему назначено два года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.

Журналист Екатерина Борисевич и врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин были задержаны в рамках уголовного дела о разглашении медицинских сведений о смерти Романа Бондаренко . Уголовное дело в отношении них возбудила Генеральная прокуратура.

По данным Генпрокуратуры, доктор, поддавшись уговорам Борисевич, умышленно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера.

Приговор суда Московского района Минска от 2 марта вступил сегодня в законную силу с момента оглашения решения Мингорсуда.

Что произошло с Романом Бондаренко

Вечером 11 ноября 2020 года во дворе дома по улице Червякова в Минске (после осенних событий этот двор больше известен как "площадь Перемен" – Sputnik) произошла потасовка . 31-летний активист Роман Бондаренко вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Позже он умер в больнице.

По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Бондаренко, взятых медработниками в больнице скорой медицинской помощи 11 ноября, обнаружен алкоголь, сообщил в эфире госТВ заместитель генерального прокурора Беларуси Геннадий Дыско. Президент Александр Лукашенко, комментируя смерть Романа, также заявлял, что "тот парень был пьян".

При этом врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин предоставил в распоряжение портала TUT.by результаты медосвидетельствования Бондаренко, согласно которым в его крови алкоголя не было.

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