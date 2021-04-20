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Брежневу задержали в Испании

20.04.2021 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-солистку группы "ВИА Гра" Веру Брежневу задержали в Испании: неприятный инцидент произошел перед съемками спецвыпуска тревел-шоу "Орла и решки".

В эфире украинского телеканала "Пятница" вышел новый выпуск популярного проекта "Орел и решка" с Брежневой в роли ведущей. Звезда приняла участие в выпуске о Барселоне. Но не успела блондинка прилететь в страну и сойти с трапа самолета, как столкнулась с неприятностями.

Веру Брежневу задержали в Испании: полицейские отвели певицу на допрос в аэропорту Барселоны. Звезда провела в "заточении" три часа, после чего вышла на свободу.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Со слов певицы, она так и не узнала причину столь повышенного внимания к своей персоне и почему ее документы изучали чуть ли не под лупой. Но, несмотря на неприятность и потерянное время, жена Константина Меладзе сохранила позитивное настроение и с радостью вошла в кадр со своей знаменитой соведущей - Веркой Сердючкой.

Напомним, что в первой серии звездного сезона "Орла и Решки" засветились Иван Дорн и Александр Гудков.

 
 
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Во время путешествия со съемочной командой «Орла и Решки» звезда оказалась в крайне неприятной и неожиданной ситуации.
 
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