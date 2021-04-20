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Торговавшего психотропами студента задержали в Могилевской области
20.04.2021 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Могилевской области молодого человека, занимавшегося оптовой торговлей наркотиками, сообщили в местном управлении МВД.
По информации оперативников, 19-летний могилевчанин, учащийся одного из средне-специальных учебных заведений, в лесном тайнике хранил 21 грамм мефедрона.
"Установлено, что подозреваемый являлся оптовым закладчиком наркотиков и работал на один из интернет-магазинов, реализующих наркотические средства и психотропные вещества", – сказали в УВД.
Там также подчеркнули, что в отношении студента возбуждено уголовное дело.
Сейчас милиционеры продолжают оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить лиц, которые причастны к обороту психотропов.
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Молодой могилевчанин "работал" на один из интернет-магазинов по продаже наркотических средств.
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