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Тело человека нашли в отсеке шасси самолета в аэропорту Амстердама
20.04.2021 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр – Sputnik. Тело неизвестного было обнаружено в отсеке шасси лайнера, прибывшего в аэропорт Амстердама Схипхол из нигерийского города Лагос, сообщила королевская военная полиция.
"Мы расследуем обнаружение останков в шасси самолета из Лагоса (Нигерия)", – говорится в сообщении, размещенном в социальной сети Twitter.
Там также отмечается, что личность и причина смерти человека устанавливаются – назначены необходимые экспертизы.
Местные СМИ передают, что труп нашли в самолете авиакомпании KLM. Предполагается, что погибший мог быть нелегальным мигрантом.
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Предположительно, погибший гражданин, тело которого нашли в шасси, был нелегальным мигрантом.
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