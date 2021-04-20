Тело человека нашли в отсеке шасси самолета в аэропорту Амстердама

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Тело неизвестного было обнаружено в отсеке шасси лайнера, прибывшего в аэропорт Амстердама Схипхол из нигерийского города Лагос, сообщила королевская военная полиция.

"Мы расследуем обнаружение останков в шасси самолета из Лагоса (Нигерия)", – говорится в сообщении, размещенном в социальной сети Twitter.

We doen onderzoek naar het aantreffen van een stoffelijk overschot in het landingsgestel van een vliegtuig, afkomstig uit Lagos (Nigeria). @KMar_PenB_SPL en forensische opsporing van de Marechaussee doen dit ter vaststelling identiteit en doodsoorzaak. pic.twitter.com/SPZnhhkMlV — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) April 19, 2021

Там также отмечается, что личность и причина смерти человека устанавливаются – назначены необходимые экспертизы.

Местные СМИ передают, что труп нашли в самолете авиакомпании KLM. Предполагается, что погибший мог быть нелегальным мигрантом.