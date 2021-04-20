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Тело человека нашли в отсеке шасси самолета в аэропорту Амстердама

20.04.2021 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Тело неизвестного было обнаружено в отсеке шасси лайнера, прибывшего в аэропорт Амстердама Схипхол из нигерийского города Лагос, сообщила королевская военная полиция.

"Мы расследуем обнаружение останков в шасси самолета из Лагоса (Нигерия)", – говорится в сообщении, размещенном в социальной сети Twitter.

Там также отмечается, что личность и причина смерти человека устанавливаются – назначены необходимые экспертизы.

Местные СМИ передают, что труп нашли в самолете авиакомпании KLM. Предполагается, что погибший мог быть нелегальным мигрантом.

 
Теги: Минск
 
 
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Предположительно, погибший гражданин, тело которого нашли в шасси, был нелегальным мигрантом.
 
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