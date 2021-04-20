"Беларусь головного мозга" признан экстремистским Telegram-каналом - МВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Суд Железнодорожного района Гомеля признал "Беларусь головного мозга" экстремистским Telegram-каналом, сообщило в министерстве внутренних дел республики.

Основанием для рассмотрения данного дела в суде стали материалы областного управления ГУБОПиК МВД, в которых было указано, что в сообществе систематически размещались экстремистские материалы, в том числе направленные на разжигание социальной вражды, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих.

"Решение о признание "Беларусь головного мозга" экстремистским судом было принято сегодня. Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста", - сообщил Telegram-канал МВД во вторник

Там также рассказали, что в материалах ГУБОПиК, которые рассматривали сегодня в суде, было указано, что участники канала для дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси и изменения конституционного строя "регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах".

Сегодня утром ГУБОПиК распространил информацию о том, что белорусскими и судами за последние месяцы признаны экстремистскими более 10 Telegram-каналов и более 10 Telegram-чатов.