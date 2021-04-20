Дело о госперевороте и двойное гражданство Зенковича: что говорят эксперты?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр –Sputnik. Посольство США в Беларуси готово представить консульскую помощь задержанному в рамках уголовного дела о попытке государственного переворота Юрия Зенковича, который имеет двойное гражданство, эксперты в Минске пояснили, что в соответствии с белорусским законодательством, он является гражданином Беларуси.

"Мы видели сообщения о задержании гражданина США в Минске. В каждом случае, когда гражданин США задерживается за границей, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги. Согласно существующей практике мы не передаем информацию о гражданах США без их письменного согласия", - заявил Sputnik пресс-атташе посольства США в Минске Тим О'Коннор.

Он также подчеркнул, что правительство США "всегда настоятельно призывает иностранные правительства следовать процедурам консульского уведомления и доступа к лицам с двойным гражданством США на основании принципов вежливости и взаимности, даже если в определенных обстоятельствах конкретная страна не имеет юридических обязательств согласно Венской конвенции, так как физическое лицо является гражданином этой страны, имея при этом и гражданство США".

О юрисдикции Беларуси

В свою очередь белорусские эксперты в области международного права пояснили Sputnik пределы компетенции правоохранительных органов в отношении лиц с двойным гражданством.

"Для нас (Беларуси - Sputnik) он исключительно гражданин РБ, пока он не вышел из гражданства. Любой человек с двойным гражданством, одно из которых белорусское, является исключительно гражданином Беларуси со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями. Об этом говорит закон о гражданстве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в данном конкретном случае консул США имеет право написать в КГБ и запросить встречу с фигурантом дела с двойным гражданством. "Он может написать заявление по поводу встречи в СИЗО КГБ и с Зенкевичем, и Федутой, и с Костусевым, и с любым другим лицом с белорусским гражданством. Вопрос - в другом. Решение давать или не давать эту встречу находится в исключительной компетенции того органа, который ведет уголовный процесс. В данном случае - следствие КГБ", - сказал собеседник агентства.

В отношении иностранцев, которые попадают под уголовное преследование, действует другие законодательные нормы, в частности Венская конвенция о консульских сношениях, в соответствии с которой консула должны пустить к гражданину его страны.

Эксперт уточнил, что норма об отсутствии двойного гражданства в Беларуси закреплена в законе РБ от 1 августа 2002 года "О гражданстве Республики Беларусь".

Отказаться от белорусского гражданства?

Эксперты также отметили, что случаи отказа от белорусского гражданства во время уголовного процесса, являются исключительно редким явлением.

"Если и были случаи, когда человек с двойным гражданством, попадая в СИЗО, принимал решение выйти из белорусского гражданства, то это единичные примеры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тем не менее, такая законодательная возможность есть. "Обвиняемый, с двойным гражданством, находясь в СИЗО, может совершенно спокойно написать заявление в департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси, что он отказывается от белорусского гражданства и заявление рассмотрят в установленные законом сроки", - уточнил эксперт.

По делу о покушении на президента Александра Лукашенко и о подготовке государственного переворота, по информации КГБ, были задержаны в Москве как минимум три человека - имеющий гражданство Беларуси и США Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и глава старейшей белорусской оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.

Впервые в Беларуси было возбуждено Уголовное дело по статье 357 УК РБ (заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

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