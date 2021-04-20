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Более 20 сообщений о «минировании» школ поступило в милицию за неделю

20.04.2021 20:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милиции сообщили, что на прошлой неделе поступило более 20 сообщений о «минировании» школ, а с начала года — свыше 70 ложных сигналов об опасности.


Фото: Florian Pérennès / unsplash.com

Среди тех, кто посылает подобные сообщения, — немало подростков: как белорусов, так и иностранцев.

«Несовершеннолетних „минеров“ объединяет так называемый сваттинг — тактика досаждения в сетевых играх. Их участники от имени соперника сообщают о минированиях и тем самым „подставляют“ его. Все это — ради хайпа и развлечения», — предупреждают в МВД.

В ведомстве напоминают, что за заведомо ложное сообщение об опасности с 14 лет наступает уголовная ответственность. Наказание — вплоть до 7 лет лишения свободы. Если подросток не достиг этого возраста, ответственность ложится на родителей, которые должны будут возместить причиненный ущерб.

 
 
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В милиции сообщили, что на прошлой неделе поступило более 20 сообщений о «минировании» школ, а с начала года - свыше 70 ложных сигналов об опасности.
 
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