Более 20 сообщений о «минировании» школ поступило в милицию за неделю

Источник материала: Tut.by

В милиции сообщили , что на прошлой неделе поступило более 20 сообщений о «минировании» школ, а с начала года — свыше 70 ложных сигналов об опасности.



Фото: Florian Pérennès / unsplash.com

Среди тех, кто посылает подобные сообщения, — немало подростков: как белорусов, так и иностранцев.

«Несовершеннолетних „минеров“ объединяет так называемый сваттинг — тактика досаждения в сетевых играх. Их участники от имени соперника сообщают о минированиях и тем самым „подставляют“ его. Все это — ради хайпа и развлечения», — предупреждают в МВД.

В ведомстве напоминают, что за заведомо ложное сообщение об опасности с 14 лет наступает уголовная ответственность. Наказание — вплоть до 7 лет лишения свободы. Если подросток не достиг этого возраста, ответственность ложится на родителей, которые должны будут возместить причиненный ущерб.