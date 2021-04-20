В Гомельской больнице скорой помощи погиб врач

Источник материала: Tut.by

В Гомеле следователи проводят проверку по факту смерти врача БСМП, сообщает «Гомельская праўда».

Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 апреля. По данным издания, 42-летний врач-анестезиолог Гомельской БСМП выпал из окна больницы. Он погиб.

Это произошло не в его смену и не на его рабочем месте.

Гомельский городской отдел СК проводит проверку.