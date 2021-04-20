|
В Гомельской больнице скорой помощи погиб врач
Источник материала: Tut.by
В Гомеле следователи проводят проверку по факту смерти врача БСМП,
Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 апреля. По данным издания, 42-летний врач-анестезиолог Гомельской БСМП выпал из окна больницы. Он погиб.
Это произошло не в его смену и не на его рабочем месте.
Гомельский городской отдел СК проводит проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 апреля.42-летний врач-анестезиолог Гомельской БСМП выбросился из окна больницы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)