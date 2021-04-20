Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Административное дело было начато в отношении жителя Солигорского района, который нелегально торговал алкоголем, сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

В гараже неработающего мужчины в деревне Мозоли нашли склад спиртного – более пяти наименований напитков иностранного производства, а также спирт в бутылках и канистрах, всего свыше 200 литров.

"О противоправной деятельности сельчанина стало известно из публикации в социальных сетях", – сказали в управлении.

Там также отметили, что недостатка клиентов у сельчанина не было: алкоголь он продавал дешево и в любое время суток.

При этом, хотя многим жителям деревни не нравился его "бизнес", в милицию они обращаться не спешили.

Весь алкоголь у мужчины изъяли и направили на экспертизу, в отношении него начат процесс по двум статьям КоАП.