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Милиционеры прикрыли бизнес сельского "бутлегера" под Солигорском
21.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр – Sputnik. Административное дело было начато в отношении жителя Солигорского района, который нелегально торговал алкоголем, сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
В гараже неработающего мужчины в деревне Мозоли нашли склад спиртного – более пяти наименований напитков иностранного производства, а также спирт в бутылках и канистрах, всего свыше 200 литров.
"О противоправной деятельности сельчанина стало известно из публикации в социальных сетях", – сказали в управлении.
Там также отметили, что недостатка клиентов у сельчанина не было: алкоголь он продавал дешево и в любое время суток.
При этом, хотя многим жителям деревни не нравился его "бизнес", в милицию они обращаться не спешили.
Весь алкоголь у мужчины изъяли и направили на экспертизу, в отношении него начат процесс по двум статьям КоАП.
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Многим жителям деревни не нравился "бизнес" односельчанина, однако в милицию они обращаться не спешили.
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