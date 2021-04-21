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Белоруса, которого разыскивал Интерпол, задержали в Польше
21.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр – Sputnik. Польские пограничники задержали белоруса, разыскиваемого Интерполом, об этом сообщили в погранслужбе страны.
Задержание 51-летнего белоруса произошло 19 апреля на пограничном посту в аэропорту. Он прилетел из Минска и проходил регистрацию.
В ходе проверки документов было установлено, что он находится в розыске Интерпола по так называемой "красной" ноте (самый высокий уровень международного розыска, с последующим арестом и выдачей обвиняемого) ноте, выданной властями Испании, за участие в организованной преступной группе.
Белорус подозревается в причастности к производству и распространению нелегальных табачных изделий в Испании. Его доставили в районную прокуратуру Варшавы.
Напомним, что в апреле белоруску, объявленную в международный розыск,
Ранее, в феврале, гражданина Беларуси
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Запрос на розыск гражданина Беларуси направила Испания – он подозревается в участии в организованной преступной группе.
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