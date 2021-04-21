Белоруса, которого разыскивал Интерпол, задержали в Польше

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Польские пограничники задержали белоруса, разыскиваемого Интерполом, об этом сообщили в погранслужбе страны.

Задержание 51-летнего белоруса произошло 19 апреля на пограничном посту в аэропорту. Он прилетел из Минска и проходил регистрацию.

В ходе проверки документов было установлено, что он находится в розыске Интерпола по так называемой "красной" ноте (самый высокий уровень международного розыска, с последующим арестом и выдачей обвиняемого) ноте, выданной властями Испании, за участие в организованной преступной группе.

Белорус подозревается в причастности к производству и распространению нелегальных табачных изделий в Испании. Его доставили в районную прокуратуру Варшавы.

Напомним, что в апреле белоруску, объявленную в международный розыск, выдали власти Намибии . Витеблянка была приговорена к пяти с половиной годам тюрьмы в Беларуси, однако более 10 лет скрывалась от наказания в странах Африки.

Ранее, в феврале, гражданина Беларуси задержали в аэропорту украинского Львова. По подозрению в контрабанде наркотических средств его разыскивали правоохранители Литвы.

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