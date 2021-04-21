В Витебске произошел пожар в гаражном комплексе: сгорела машина

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел утром 20 апреля на улице 9-ой Социалистической в районе ДСК: загорелись три гаража. В одном из них огонь повредил машину, сообщает МЧС.





Людей в гаражах не было. Но пожар нанес ущерб хозяевам. Во всех трех гаражах сгорели крыши, а в одном — машина.

По версии МЧС, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.