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В Витебске произошел пожар в гаражном комплексе: сгорела машина
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел утром 20 апреля на улице 9-ой Социалистической в районе ДСК: загорелись три гаража. В одном из них огонь повредил машину,
Людей в гаражах не было. Но пожар нанес ущерб хозяевам. Во всех трех гаражах сгорели крыши, а в одном — машина.
По версии МЧС, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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Людей в гаражах не было.
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