Убийце афроамериканца Джорджа Флойда вынесли вердикт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Присяжные в суде американского города Миннеаполис, где в мае прошлого года был убит афроамериканец Джордж Флойд, признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в его смерти.

Шовин признан виновным по всем трем пунктам – убийство второй и третьей степени (непредумышленное), а также в причинении смерти по неосторожности второй степени. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Экс-полицейский воспринял вердикт без эмоций, после оглашения его заковали в наручники и вывели из зала суда. К слову, до суда он был на свободе, выйдя после обвинения под залог. Приговора, который будет оглашен через 8 недель, Шовин будет ожидать в тюрьме.

После оглашения вердикта десятки людей собрались на месте убийства - "площади Флойда", чтобы почтить его память и отпраздновать справедливое решение суда. Стычек в ходе мероприятия не наблюдалось.

Вердикт присяжных справедливым назвал и президент США Джо Байден. По его словам, это важный шаг вперед к справедливости в Америке. Американский лидер призвал к реформе полиции, которая не допустила бы подобных злоупотреблений впредь.

Смерть Флойда

В конце мая 2020 года в сети появилось видео задержания Джорджа Флойда. Полицейский – белый мужчина – надавил ему коленом на шею. Задержанный кричал, что не может дышать, однако правоохранители, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого мужчина умер в больнице.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Смерть афроамериканца спровоцировала массовые беспорядки и демонстрации не только в США, но и в других странах .

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