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На пожаре на Головацкого в Гомеле пострадал мужчина
Источник материала: Tut.by
Около 6 часов вечера 20 апреля начался пожар на улице Головацкого в Гомеле. Соседи позвонили
Когда подразделения МЧС приехали, из окон двухкомнатной квартиры на девятом этаже девятиэтажного панельного многоквартирного дома шел дым. Хозяин в момент возникновения пожара был в квартире один.
В горящей квартире на диване нашли хозяина квартиры и вынесли на лестницу — там уже ждали медики. После осмотра с ожогами и термоингаляционной травмой он был госпитализирован.
Никого не эвакуировали.
Пожар потушили.
Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Он госпитализирован.
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