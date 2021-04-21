ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На пожаре на Головацкого в Гомеле пострадал мужчина

21.04.2021 11:43 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Около 6 часов вечера 20 апреля начался пожар на улице Головацкого в Гомеле. Соседи позвонили спасателям.


Когда подразделения МЧС приехали, из окон двухкомнатной квартиры на девятом этаже девятиэтажного панельного многоквартирного дома шел дым. Хозяин в момент возникновения пожара был в квартире один.

В горящей квартире на диване нашли хозяина квартиры и вынесли на лестницу — там уже ждали медики. После осмотра с ожогами и термоингаляционной травмой он был госпитализирован.


Никого не эвакуировали.

Пожар потушили.

Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Умер последний защитник Брестской крепости Петр Котельников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by