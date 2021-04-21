На пожаре на Головацкого в Гомеле пострадал мужчина

Источник материала: Tut.by

Около 6 часов вечера 20 апреля начался пожар на улице Головацкого в Гомеле. Соседи позвонили спасателям .





Когда подразделения МЧС приехали, из окон двухкомнатной квартиры на девятом этаже девятиэтажного панельного многоквартирного дома шел дым. Хозяин в момент возникновения пожара был в квартире один.

В горящей квартире на диване нашли хозяина квартиры и вынесли на лестницу — там уже ждали медики. После осмотра с ожогами и термоингаляционной травмой он был госпитализирован.





Никого не эвакуировали.

Пожар потушили.

Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.