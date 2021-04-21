Умер последний защитник Брестской крепости Петр Котельников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны, последний защитник Брестской крепости полковник в отставке Петр Котельников, скончался в Москве, ему был 91 год, об этом сообщает Рен-ТВ.

Он родился в 1929 году в селе Долгово Пензенской области. В раннем детстве остался сиротой, учился и воспитывался в детдоме. Там выучился играть на альте. В 1940 году его вместе с четырьмя товарищами забрали воспитанником в музыкальный взвод 44-го стрелкового полка с местом дислокации в Брестской крепости. Там двенадцатилетний Петя и встретил войну.

С первых минут боя он помогал раненым, подносил боеприпасы, еду, воду. 29 июня группа бойцов пошла на прорыв, ребят взяли с собой.

Из окружения выбраться не удалось: попал в лагерь для военнопленных в Бяла-Подляске. Котельников пытался бежать, но был пойман. Как он сам рассказывал, испытал голод, побои, издевательства. Выжил чудом.

После войны связал свою судьбу с армией. Участвовал в боевых действиях на территории Эфиопии, затем служил в группе советских войск Германии.

Каждый год, пока позволяло здоровье, Петр Павлович старался 22 июня приезжать в Брест.

"Вы живете в мирное время. Наша молодежь не прошла тех суровых испытаний, которые испытали мы. Но вы должны учиться у героев Бреста, у героев Великой Отечественной войны беспредельной любви к своей родине, свято хранить боевые традиции народа, приумножать его трудовую и ратную славу", - обращался к молодому поколению Котельников на митинге-реквиеме в 2017 году.

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