|
В МВД объяснили появление на улицах Минска силовиков и спецтехники
21.04.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр - Sputnik. Плановые учения подразделений МВД проходят в Минске, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Утром в среду в интернете появились сообщения о скоплении силовиков в разных районах Минска и перемещении колонн спецтехники.
В связи с этим официальный представитель ведомства сообщила, что в столице проходят ежегодные плановые практические занятия по отработке действий в различных условиях.
"Мероприятия – часть учебного процесса курсантов Академии МВД", – уточнила Ольга Чемоданова.
Она также отметила, что учения организованы совместно с внутренними войсками и другими подразделениями органов внутренних дел.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром в среду в интернете появились сообщения о скоплении силовиков в разных районах Минска и перемещении колонн спецтехники.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)