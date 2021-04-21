В МВД объяснили появление на улицах Минска силовиков и спецтехники

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр - Sputnik. Плановые учения подразделений МВД проходят в Минске, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Утром в среду в интернете появились сообщения о скоплении силовиков в разных районах Минска и перемещении колонн спецтехники.

В связи с этим официальный представитель ведомства сообщила, что в столице проходят ежегодные плановые практические занятия по отработке действий в различных условиях.

"Мероприятия – часть учебного процесса курсантов Академии МВД", – уточнила Ольга Чемоданова.

Она также отметила, что учения организованы совместно с внутренними войсками и другими подразделениями органов внутренних дел.

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