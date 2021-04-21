Убийцу пенсионерки нашли через 18 лет по запаху, оставленному на кирпиче

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 21 апр – Sputnik. Следственное управление УСК по Гродненской области завершило расследование убийства пенсионерки в Ивье, которое длилось почти 18 лет. В 2003 году пожилую женщину убили и бросили в колодец, а дом подожгли. Найти убийцу удалось только сейчас по запаху, который он оставил на месте преступления.

Как сообщает официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская, все произошло ночью 4 сентября 2003 года: горел дом 70-летней жительницы Ивья, в колодце нашли ее тело с признаками насильственной смерти. Но по горячим следам найти убийцу не удалось.

Долгое время тяжкое преступление оставалось нераскрытым. Из года в год следователи возвращались к его расследованию, пытались найти свидетелей, проводили экспертизы. Их попытки увенчались успехом, когда в Беларуси стали проводить новую экспертизу, позволяющую исследовать запаховый след человека.

Такую экспертизу назначили на сентябрь прошлого года. В итоге на фрагменте кирпича, который был изъят с места преступления, выявили индивидуальный запах 44-летнего жителя Ивья. Вскоре его задержали. На допросе мужчина признался, что у него произошел конфликт с убитой, поле чего он несколько раз ударил ее кирпичом по голове. Пытаясь скрыть преступление, тело пенсионерки бросил в колодец, набросал туда строительного мусора, а дом поджег.

Действия мужчины были квалифицированы по пп. 2, 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси – убийство заведомо престарелого лица с особой жестокостью. Подозреваемый взят под стражу, материалы дела переданы в прокуратуру для направления в суд.

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