Турецкие рыбаки обнаружили на побережье Антальи ядовитых рыб фугу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Недалеко от побережья Антальи рыбаки заметили сотни ядовитых рыб фугу. Об этом сообщает турецкий новостной портал Haberler.

Власти выразили определенное беспокойство и объявили о начале охоты на иглобрюховых. Турецкие рыбаки получают выплаты за каждую пойманную рыбу.

Специалисты опасаются, что фугу очень плодовита, всеядна и агрессивна, она способна выдавить из привычных мест обитания другие виды рыб. Отмечается, что уловы уже стали меньше.

Как поясняют ихтиологи, человеку можно соприкасаться с этой рыбой, а вот употреблять в пищу, не владея искусством приготовления, смертельно опасно. В 2020 году в Турции девять человек умерли после того, как съели фугу.

Смертельно опасная рыба

Рыба иглобрюх, известная в Японии как фугу, - одна из самых ядовитых морских рыб. В печени и икре, а также в небольшом количестве на коже фугу содержится смертельный яд тетродотоксин. Он парализует мышцы и вызывает смерть от удушья. На человека рыба никогда не нападает, хотя трогать ее нельзя, потому что фугу – хищник, может укусить.

Многие люди в Японии и Корее тем не менее готовят ее по определенным строгим правилам, нарушение которых приводит к смертельным исходам из-за отсутствия антидота.

Ареал обитания иглобрюха - теплые воды Индийского и Тихого океанов. Хотя в последнее время рыба стала появляться и в Средиземном море. Ученые объясняют это климатическими изменениями, которые привели к глобальному потеплению.