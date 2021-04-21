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Турецкие рыбаки обнаружили на побережье Антальи ядовитых рыб фугу

21.04.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Недалеко от побережья Антальи рыбаки заметили сотни ядовитых рыб фугу. Об этом сообщает турецкий новостной портал Haberler.

Власти выразили определенное беспокойство и объявили о начале охоты на иглобрюховых. Турецкие рыбаки получают выплаты за каждую пойманную рыбу.

Специалисты опасаются, что фугу очень плодовита, всеядна и агрессивна, она способна выдавить из привычных мест обитания другие виды рыб. Отмечается, что уловы уже стали меньше.

Как поясняют ихтиологи, человеку можно соприкасаться с этой рыбой, а вот употреблять в пищу, не владея искусством приготовления, смертельно опасно. В 2020 году в Турции девять человек умерли после того, как съели фугу.

Смертельно опасная рыба

Рыба иглобрюх, известная в Японии как фугу, - одна из самых ядовитых морских рыб. В печени и икре, а также в небольшом количестве на коже фугу содержится смертельный яд тетродотоксин. Он парализует мышцы и вызывает смерть от удушья. На человека рыба никогда не нападает, хотя трогать ее нельзя, потому что фугу – хищник, может укусить.

Многие люди в Японии и Корее тем не менее готовят ее по определенным строгим правилам, нарушение которых приводит к смертельным исходам из-за отсутствия антидота.

Ареал обитания иглобрюха - теплые воды Индийского и Тихого океанов. Хотя в последнее время рыба стала появляться и в Средиземном море. Ученые объясняют это климатическими изменениями, которые привели к глобальному потеплению.

 
Теги: Минск
 
 
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Рыба плодовита, всеядна, агрессивна, хотя на человека сама никогда не нападает. Готовить ее нужно по особым правилам, нарушение которых приводит к смертельным...
 
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