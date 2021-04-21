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В Светлогорском районе поезд сбил 13-летнюю девочку - та отделалась испугом

21.04.2021 14:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье в Светлогорском районе поезд сбил девочку, которая пересекала железную дорогу на велосипеде и в наушниках. Об этом сообщает ТРК «Ранак». Велосипедистка отделалась испугом.

Инцидент произошел вечером 18 апреля на перегоне Жердь-Останковичи, что примерно в 15 километрах от Светлогорска.

Девочка на велосипеде переезжала железнодорожные пути, не обращая внимания на красный сигнал семафора, автомобили, которые остановились пропустить приближающийся дизель. Поезд зацепил велосипед и протянул его несколько метров. Школьнице повезло: она упала, но серьезно не пострадала. Выяснилось, что 13-летняя велосипедистка была в наушниках. Учится она в 7-м классе одной из сельских школ района.

Момент происшествия попал на камеру видеорегистратора.

Ранее, 9 апреля, в Светлогорске 17-летнего парня едва не сбил дизель. Поздно вечером юноша шел между рельсами на вокзал, чтобы уехать домой в Жлобин. Он был в наушниках и не услышал приближающийся сзади состав.

— Машинист дизеля, шедшего следом, заметил человека, подал упреждающий сигнал, а когда тот не среагировал, применил экстренное торможение. Буквально в последний момент юноша сошел с рельсов, однако был задет поручнем вагона. Ударом его свалило на землю. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и ссадину плеча. Для оказания помощи парня доставили в больницу Светлогорска, — рассказал о происшествии Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

 
 
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В воскресенье в Светлогорском районе поезд сбил девочку, которая пересекала железную дорогу на велосипеде и в наушниках
 
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