Вез в Россию через Беларусь: дальнобойщик получил 12 лет за провоз кокаина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Водителя-дальнобойщика, который имел двойное гражданство — Литовской Республики и Российской Федерации - приговорили в Беларуси к 12 годам колонии усиленного режима, об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Мужчина был задержан в сентябре минувшего года в пункте пропуска "Котловка", когда следовал транзитом из Литвы в Беларусь на грузовой машине. Наркотик обнаружила служебная собака. Позже проведенная экспертиза показала, что вещество является кокаином.

Дело рассматривалось судом Островецкого района. Водитель был признан виновным в незаконном приобретении с целью сбыта, хранении и перевозке особо опасных наркотических веществ в крупном размере.

Как сообщили в суде, мужчина действовал по предварительному сговору с группой лиц. Из корыстных побуждений с целью последующего сбыта он незаконно приобрел в Бельгии более трех килограммов кокаина - данный объем оценивается как "крупный размер". На черном рынке он оценивается примерно в 380 тысяч долларов США.

Мужчина намеревался провезти наркотик в салоне грузовика, разместив среди личных вещей, и впоследствии продать на территории России.

Суд признал его виновным по ч.3 ст.328, ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса РБ. Мужчине назначено 12 колонии усиленного режима, а также штраф в размере 200 базовых величин (5 800 рублей).

Свою вину обвиняемый призвал в полном объеме.

Ранее за провоз крупной партии гашиша в Беларусь был осужден гражданин России . Он также был задержан в пункте пропуска "Котловка", в его автомобиле нашли 311 килограммов наркотика. Мужчину приговорили к 17 годам заключения.

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