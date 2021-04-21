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Подлодка с 53 моряками пропала в Индонезии

21.04.2021 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Подводная лодка индонезийских ВМС с 53 моряками на борту пропала к северу от острова Бали, сообщает издание Daily Star со ссылкой на представителя флота Джулиуса Виджоджоно.

Подлодка KRI Nanggala-402 перестала выходить на связь в ходе учений, которые проводились в 90 км от острова. По информации командира ВС Индонезии Хади Чахъянто, на борту судна находятся по меньшей мере 53 человека.

Командующий ВС намерен посетить место, где в последний раз было зафиксировано нахождение подводной лодки.

По данным СМИ, подлодка может находиться на глубине около 700 метров.

Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках пропавшей подлодки.

Пропавшая подлодка изготовлена в Германии. Судно одно из пяти, находящихся на вооружении индонезийских ВМС.

 
Теги: Минск
 
 
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Подводная лодка выполняла учения вблизи острова Бали и перестала выходить на связь в среду. Власти Индонезии попросили о помощи в поисках Сингапур и Австралию.
 
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