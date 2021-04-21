Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезда телешоу "Дом-2" Алена Водонаева попала в больницу: у Instagram-блогера случился микроинсульт, после чего ее положили в реанимацию.

Накануне бывшая участница знаменитой телестройки взволновала подписчиков: Водонаева опубликовала снимки из больничной палаты. Таким образом звезда оповестила коллег и фанатов, где она находится, но так и не назвала причину госпитализации. При этом речь Водонаевой была сбивчивой, а голос дрожал.

Теперь инстадива решила прояснить ситуацию и буквально ошарашила фолловеров: Водонаева призналась, что перенесла микроинсульт.

"Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Тогда мне дали воду, но она выливалась обратно", – вспомнила звезда.

К счастью, рядом с Водонаевой были близкие люди – брат с женой и мама, которые сразу же вызвали скорую. Звезду доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

В настоящее время Алена пришла в себя и уже находится в обычной палате, где проходит обследования. Водонаева уверена, что все проблемы из-за переутомления и нервного перенапряжения. Напомним, что недавно подруга Алены и ведущая "Дома-2" Ксения Бородина оказалась в больнице.

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