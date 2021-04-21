Маленький ребенок доставлен в реанимацию после падения с мотоблока

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Четырехлетний ребенок попал в реанимационное отделение больницы после падения с прицепа мотоблока в Мядельском районе, сообщила официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Екатерина Сильченко.

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло около 14:30 накануне, во вторник, 20 апреля, на дороге возле населенного пункта Помошье.

"Во время движения мотоблока Shtenli с прицепом, которым управлял 27-летний житель деревни, на проезжую часть упал четырехлетний сын водителя, сидевший на борту прицепа", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что ребенок получил травмы и был доставлен в реанимацию, медики оценивают его состояние как тяжелое.

По информации ГАИ, отец пострадавшего ранее неоднократно привлекался к ответственности за езду без прав и в нетрезвом виде. В отношении сельчанина возбудили дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (дорожно-транспортное происшествие, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).