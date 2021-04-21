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Маленький ребенок доставлен в реанимацию после падения с мотоблока
21.04.2021 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр – Sputnik. Четырехлетний ребенок попал в реанимационное отделение больницы после падения с прицепа мотоблока в Мядельском районе, сообщила официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Екатерина Сильченко.
© Photo : ГАИ Гомеля
ДТП с участием несовершеннолетнего произошло около 14:30 накануне, во вторник, 20 апреля, на дороге возле населенного пункта Помошье.
"Во время движения мотоблока Shtenli с прицепом, которым управлял 27-летний житель деревни, на проезжую часть упал четырехлетний сын водителя, сидевший на борту прицепа", – сказала Сильченко.
Она также уточнила, что ребенок получил травмы и был доставлен в реанимацию, медики оценивают его состояние как тяжелое.
По информации ГАИ, отец пострадавшего ранее неоднократно привлекался к ответственности за езду без прав и в нетрезвом виде. В отношении сельчанина возбудили дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (дорожно-транспортное происшествие, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
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В отношении 27-летнего водителя мотоблока – отца пострадавшего мальчика – уже возбудили уголовное дело.
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