|
В Минске на улице Ваупшасова столкнулись 3 авто, обошлось без пострадавших
Источник материала: БT
Так, по информации ГАИ 25-летний водитель Mazda из-за несоблюдения безопасной дистанции въехал в Hyundai . От удара Mazda отбросило на припаркованный Renault.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, по информации ГАИ 25-летний водитель Mazda из-за несоблюдения безопасной дистанции въехал в Hyundai . От удара Mazda отбросило на припаркованный Renault.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)