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В Оршанском РУВД в кабинете нашли тело сотрудника милиции. СК проводит проверку
Источник материала: Tut.by
В Оршанском РУВД в рабочем кабинете 21 апреля нашли тело сотрудника милиции. Следственный комитет проводит проверку,
УСК по Витебской области проводит проверку по факту гибели сотрудника Оршанского РУВД. Тело сотрудника милиции обнаружили в служебном кабинете.
TUT.BY не удалось получить оперативные комментарии от официальных представителей УВД облисполкома, МВД, УСК по области.
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Тело сотрудника милиции обнаружили в служебном кабинете.
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