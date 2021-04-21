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В Оршанском РУВД в кабинете нашли тело сотрудника милиции. СК проводит проверку

21.04.2021 19:33 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Оршанском РУВД в рабочем кабинете 21 апреля нашли тело сотрудника милиции. Следственный комитет проводит проверку, сообщает Интерфакс-Запад.

УСК по Витебской области проводит проверку по факту гибели сотрудника Оршанского РУВД. Тело сотрудника милиции обнаружили в служебном кабинете.

TUT.BY не удалось получить оперативные комментарии от официальных представителей УВД облисполкома, МВД, УСК по области.

 
 
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Тело сотрудника милиции обнаружили в служебном кабинете.
 
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