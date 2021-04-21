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Тело милиционера найдено в кабинете Оршанского РУВД
21.04.2021 19:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр – Sputnik. Тело сотрудника Оршанского РУВД было обнаружено в служебном кабинете, сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
В настоящее время по факту гибели милиционера управлением СК по Витебской области проводится проверка.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего в районном центре. Для установления причин смерти правоохранителя назначен ряд экспертиз.
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Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагического инцидента, произошедшего в районном центре.
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