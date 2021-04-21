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Прорыв трубы в Чижовке: затопленная дорога, проблемы с водой в трех районах Минска и поврежденный газопровод
Источник материала: Tut.by
Около 21.00 21 апреля жители Чижовки, Лошицы, Серебрянки, Курасовщины, района улиц Асаналиева, Жуковского, Маяковского, Казинца, Аэродромной, Ландера, Брилевской, а также поселка Гатово сообщили, что у них пропала вода. Читатели прислали фото и видео затопленной проезжей части в Чижовке. В Мингорисполкоме рассказали, что водоснабжение было нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах. Причина — повреждение крупного трубопровода водоснабжения в районе одной из стройплощадок столицы. В МЧС заявили, что на месте происшествия поврежден и подземный газопровод. После 22.00 читатели стали сообщать, что в некоторых домах вода появилась, а уровень воды на проезжей части снизился. В Мингорисполкоме предупредили, что возможно временное ухудшение качества воды, в пострадавшие районы направили автоцистерны с питьевой водой. В 00.15 аварию локализовали. Как развивались события — в нашем материале.
Около 21.40 журналисты TUT.BY сообщили, что затоплена проезжая часть возле гипермаркета Green, возле автомойки на Уборевича, 99 высокий уровень воды. По проезжей части едут машины и автобусы, но они значительно погружены в воду. Земля со стороны тротуаров зыбкая, по ней сложно ходить, один из автомобилей увяз.
Недалеко от гипермаркета — огороженный участок.
На место происшествия прибыли аварийные службы «Минскводоканала» и «Мингаза», сотрудники МЧС. Специалисты «Мингаза» ограничили лентой площадку вокруг места утечки воды.
Около 22.10 специалисты водоканала сообщили, что прорвало водовод, с одной стороны утечку локализовали. Позже в МЧС
На месте происшествия развернули палатку штаба ликвидации ЧС.
Официальный комментарий
Позже в Мингорисполкоме
Ожидается, что повреждение локализуют до 22.40, после чего водоснабжение начнут восстанавливать. В пострадавшие районы направят автоцистерны с питьевой водой. Информацию о локациях разместят на сайте «Минскводоканала».
«По информации предприятия, предполагаемое последствие аварии — временное ухудшение качества воды в трех районах столицы. О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую „Минскводоканала“. Специалисты отреагируют на такие сигналы и выполнят промывку сетей водопровода», — сказано в сообщении.
Работы по устранению аварии
Около 22.45 уровень воды на проезжей части спал. В сторону Чижовки автомобили стали проезжать спокойно, в строну Лошицы — с небольшой заминкой.
Около 23.30 один из сотрудников «Мингаза» сел в небольшую лодку МЧС, к которой подцепили трос и стали подтягивать к месту прорыва. Позже специалист сообщил журналисту, что перекрыл торчащую из воды газовую трубу.
Как
Утечку газа остановили, идут работы по восстановлению водоснабжения. Количество отключенных объектов устанавливается, как и причина порыва, сообщают спасатели.
С места прорыва вода ушла, сообщают журналисты.
В час ночи Мингорисполком сообщил, что авария локализована.
«В 0.15 повреждение водопровода полностью локализовано, водоснабжение в пострадавших районах восстанавливается и будет обеспечено ориентировочно в 01.30», —
Из-за повреждения водопровода ограничивали движение по ул. Уборевича от дома № 174 в направлении ул. Турова. В 00.45 В ГАИ
Где брать чистую воду
Власти организовали подвоз питьевой воды в пострадавшие районы. Автоцистерны с питьевой водой в первую очередь
Ранее читатели прислали фото покупающих воду в больших бутылках жителей Чижовки.
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Прорыв трубы в Чижовке: затопленная дорога, проблемы с водой в трех районах Минска и поврежденный газопровод
Причины случившегося пока не известны, дозвониться в «Минскводоканал» и 115 пока не удалось.
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