Прорыв трубы в Чижовке: затопленная дорога, проблемы с водой в трех районах Минска и поврежденный газопровод

Источник материала: Tut.by

Около 21.00 21 апреля жители Чижовки, Лошицы, Серебрянки, Курасовщины, района улиц Асаналиева, Жуковского, Маяковского, Казинца, Аэродромной, Ландера, Брилевской, а также поселка Гатово сообщили, что у них пропала вода. Читатели прислали фото и видео затопленной проезжей части в Чижовке. В Мингорисполкоме рассказали, что водоснабжение было нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах. Причина — повреждение крупного трубопровода водоснабжения в районе одной из стройплощадок столицы. В МЧС заявили, что на месте происшествия поврежден и подземный газопровод. После 22.00 читатели стали сообщать, что в некоторых домах вода появилась, а уровень воды на проезжей части снизился. В Мингорисполкоме предупредили, что возможно временное ухудшение качества воды, в пострадавшие районы направили автоцистерны с питьевой водой. В 00.15 аварию локализовали. Как развивались события — в нашем материале.



Фото прислали читатели TUT.BY













Около 21.40 журналисты TUT.BY сообщили, что затоплена проезжая часть возле гипермаркета Green, возле автомойки на Уборевича, 99 высокий уровень воды. По проезжей части едут машины и автобусы, но они значительно погружены в воду. Земля со стороны тротуаров зыбкая, по ней сложно ходить, один из автомобилей увяз.









Недалеко от гипермаркета — огороженный участок.









На место происшествия прибыли аварийные службы «Минскводоканала» и «Мингаза», сотрудники МЧС. Специалисты «Мингаза» ограничили лентой площадку вокруг места утечки воды.













Около 22.10 специалисты водоканала сообщили, что прорвало водовод, с одной стороны утечку локализовали. Позже в МЧС заявили : поступила информация, что на месте происшествия поврежден и подземный газопровод среднего давления D-63 мм. На месте работает аварийная бригада УП «Мингаз».









На месте происшествия развернули палатку штаба ликвидации ЧС.









Официальный комментарий

Позже в Мингорисполкоме сообщили , что водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах из-за повреждения крупного трубопровода водоснабжения диаметром 1000 мм в районе одной из стройплощадок столицы. На месте работают аварийные бригады.

Ожидается, что повреждение локализуют до 22.40, после чего водоснабжение начнут восстанавливать. В пострадавшие районы направят автоцистерны с питьевой водой. Информацию о локациях разместят на сайте «Минскводоканала».

«По информации предприятия, предполагаемое последствие аварии — временное ухудшение качества воды в трех районах столицы. О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую „Минскводоканала“. Специалисты отреагируют на такие сигналы и выполнят промывку сетей водопровода», — сказано в сообщении.

Работы по устранению аварии

Около 22.45 уровень воды на проезжей части спал. В сторону Чижовки автомобили стали проезжать спокойно, в строну Лошицы — с небольшой заминкой.





Около 23.30 один из сотрудников «Мингаза» сел в небольшую лодку МЧС, к которой подцепили трос и стали подтягивать к месту прорыва. Позже специалист сообщил журналисту, что перекрыл торчащую из воды газовую трубу.









Как сообщили в МЧС, на месте работает комиссия по чрезвычайным ситуациям во главе с заместителем председателя Мингорисполкома Александром Дороховичем. По данным ведомства, «Минсктранс» проинформировали о необходимости организации объездных маршрутов общественного транспорта, районная повысительная насосная станция «Ангарская-2» работает в штатном режиме, на место вызвали специалистов филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго», спасателей направили откачивать воду из складского помещения административного здания на ул. Уборевича.

Утечку газа остановили, идут работы по восстановлению водоснабжения. Количество отключенных объектов устанавливается, как и причина порыва, сообщают спасатели.

С места прорыва вода ушла, сообщают журналисты.





В час ночи Мингорисполком сообщил, что авария локализована.

«В 0.15 повреждение водопровода полностью локализовано, водоснабжение в пострадавших районах восстанавливается и будет обеспечено ориентировочно в 01.30», — сказано в сообщении.

Из-за повреждения водопровода ограничивали движение по ул. Уборевича от дома № 174 в направлении ул. Турова. В 00.45 В ГАИ сообщили , что движение восстановлено.

Где брать чистую воду

Власти организовали подвоз питьевой воды в пострадавшие районы. Автоцистерны с питьевой водой в первую очередь отправили к больницам:

Больница скорой медицинской помощи, ул. Кижеватова, 60;

10-я больница, ул. Уборевича, 73;

3-я детская больница, ул. Кижеватова, 60/1;

11-я больница, ул. Корженевского, 4;

Санаторная школа-интернат № 9, ул. Черниговская, 46.













Ранее читатели прислали фото покупающих воду в больших бутылках жителей Чижовки.















