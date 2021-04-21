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Белорус задержан в Польше за контрабанду сигарет дроном
22.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр – Sputnik. Польские пограничники задержали гражданина Беларуси, который обвиняется в "воздушной" контрабанде сигарет через границу, сообщила Пограничная служба соседней республики.
Дрон с прикрепленным к нему коробом заметил патруль пограничного поста в Кузнице – аппарат летел из Беларуси в Польшу.
В 400 метрах от польско-белорусской границы груз был сброшен возле деревенских домов. На месте пограничники задержали получателя контрабанды – 40-летнего гражданина Беларуси.
При обыске одного из домов были найдены белорусские сигареты на общую сумму более 22 тысяч долларов США.
Сообщается, что мужчине уже предъявлено обвинение в незаконном перемещении через границу подакцизных товаров, он в совершенном преступлении признался и дал необходимые показания.
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Пограничники сумели проследить, куда полетел дрон и где он сбросил контрабандный груз белорусских сигарет.
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