КГБ предъявил обвинения фигурантам дела о попытке госпереворота

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Все участники заговора с целью попытки государственного переворота дают признательные показания и сотрудничают со следствием, об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Беларуси – заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

По словам представителя КГБ, оперативно-розыскные мероприятия в отношении участников данного дела велись на протяжении полугода.

"Все этапы противоправной деятельности нами документировались, фиксировались, в том числе с помощью технических средств объективного контроля", – отметил Бычек.

Он назвал фамилии трех людей (Федута, Зенкович, Костусев), которые достигли тайного соглашения друг с другом о силовом свержении власти.

"Естественно, неконституционным путем. Причем их деятельность выходила за рамки простого обсуждения", – уточнил представитель комитета.

Бычек сказал, что Зенкович предпринимал конкретные попытки по поиску, вербовке, подкупу военнослужащих Вооруженных сил республики. Он сейчас свою вину признал полностью и активно дает показания.

Начальник отдела КГБ сказал, что в интересах следствия пока не может раскрыть всех деталей проведенной операции, в том числе отказался назвать, кого вербовали заговорщики, но пообещал, что в ближайшее время общественность узнает что-то новое по уголовному делу.

Роль ФСБ

Бычек отметил, что до последнего момента партнеры из ФСБ не знали всех деталей операции, "в том числе во избежание утечек информации". Поделились ею белорусские чекисты с российскими коллегами лишь за 12 часов до проведения завершающего, технического этапа мероприятий.

Представитель КГБ поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что они оперативно подключились и помогли задержать фигурантов.

По его словам, с самого начала о ситуации был в курсе президент. "В последующем главе государства регулярно, два раза в неделю, докладывалось о ходе, динамике проведения КГБ мероприятий. При этом глава государства лично координировал, курировал, давал отдельные поручения", – заключил Бычек.

Покушение на семью Лукашенко

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовившемся покушении на его семью. По словам главы государства, за операцией по покушению на него и его детей стояли иностранные спецслужбы. Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР. "Не знаю, кто там из американцев работал…" – сказал он.

Лукашенко рассказал, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.

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