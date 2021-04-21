ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

КГБ предъявил обвинения фигурантам дела о попытке госпереворота

22.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Все участники заговора с целью попытки государственного переворота дают признательные показания и сотрудничают со следствием, об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Белый дом отверг подозрения в причастности США к покушению на Лукашенко

Фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Беларуси – заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

По словам представителя КГБ, оперативно-розыскные мероприятия в отношении участников данного дела велись на протяжении полугода.

"Все этапы противоправной деятельности нами документировались, фиксировались, в том числе с помощью технических средств объективного контроля", – отметил Бычек.

Он назвал фамилии трех людей (Федута, Зенкович, Костусев), которые достигли тайного соглашения друг с другом о силовом свержении власти.

"Естественно, неконституционным путем. Причем их деятельность выходила за рамки простого обсуждения", – уточнил представитель комитета.

Бычек сказал, что Зенкович предпринимал конкретные попытки по поиску, вербовке, подкупу военнослужащих Вооруженных сил республики. Он сейчас свою вину признал полностью и активно дает показания.

Начальник отдела КГБ сказал, что в интересах следствия пока не может раскрыть всех деталей проведенной операции, в том числе отказался назвать, кого вербовали заговорщики, но пообещал, что в ближайшее время общественность узнает что-то новое по уголовному делу.

Роль ФСБ

Бычек отметил, что до последнего момента партнеры из ФСБ не знали всех деталей операции, "в том числе во избежание утечек информации". Поделились ею белорусские чекисты с российскими коллегами лишь за 12 часов до проведения завершающего, технического этапа мероприятий.

Представитель КГБ поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что они оперативно подключились и помогли задержать фигурантов.

По его словам, с самого начала о ситуации был в курсе президент. "В последующем главе государства регулярно, два раза в неделю, докладывалось о ходе, динамике проведения КГБ мероприятий. При этом глава государства лично координировал, курировал, давал отдельные поручения", – заключил Бычек.

Покушение на семью Лукашенко

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовившемся покушении на его семью. По словам главы государства, за операцией по покушению на него и его детей стояли иностранные спецслужбы. Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР. "Не знаю, кто там из американцев работал…" – сказал он.

YouTube / Sputnik на русском
Белорусский депутат о покушении на Лукашенко и провале США - видео

Лукашенко рассказал, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации комитета, оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемых велись на протяжении полугода.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Три района Минска остались без водоснабжения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by