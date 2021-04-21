Три района Минска остались без водоснабжения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Проблемы с водоснабжением возникли вечером в среду в некоторых районах Минска, сообщают в социальных сетях жители столицы.

Известно, что воды нет на отдельных улицах Чижовки, Серебрянки, Лошицы и Курасовщины.

"Воды нет вообще никакой – ни горячей, ни холодной. В магазинах пятилитровиков уже тоже нет. Муж поехал в соседний район, пытается хоть что-то купить", – рассказала Sputnik жительница дома, находящегося на улице Голодеда.

По предварительным сведениям, вода пропала из-за аварии на трубопроводе на улице Уборевича, возле торгового центра Green.

Что произошло: официальная информация

По данным Мингорисполкома, водоснабжение вечером в среду было нарушено в трех районах столицы – Октябрьском, Ленинском и Заводском – из-за повреждения трубопровода диаметром 1000 миллиметров. Сейчас на месте работают аварийные бригады. Власти города сообщили, что в данные районы направят автоцистерны, чтобы обеспечить граждан питьевой водой. Минчан предупредили, что после устранения последствий аварии возможно временное ухудшение качества воды, поэтому будут проводиться промывки сетей. ...и газ По информации МЧС, на месте порыва магистральной трубы с водой поврежден и подземный газопровод среднего давления (диаметр 63 миллиметра). На место прибыла аварийная бригада УП "Мингаз" для оценки сложившейся ситуации и ликвидации порыва. Читайте также:

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