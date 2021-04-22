Авария на газо- и водопроводе в Минске: что же произошло

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Первыми о том, что в районе Чижовка случилась авария на водопроводе , стали сообщать жители города - около 21:00 в среду появились посты в соцсетях с фотографиями и видео. Из-под земли в районе гипермаркета по улице Уборевича, 176 (напротив) бил огромный поток воды, который залил проезжую часть.

Транспорт при движении по затопленному участку практически погружался в воду. Жители Чижовки, Лошицы, а также района Курасовщина стали жаловаться и на то, что из кранов у них пропала вода. В некоторых домах если она и была, то непригодная для использования: темно-рыжего цвета.

В Мингорисполкоме подтвердили информацию об аварии и заявили, что водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах.

На место первыми оперативно прибыли сотрудники "Минкводоканала" и МЧС. Территория была огорожена, начались аварийные работы.

Около 22:10 сотрудники МЧС сообщили, что авария на водопроводе частично локализована.

На место прибыла и аварийная служба "Мингаз", так как поступила информация, что на месте происшествия поврежден и подземный газопровод среднего давления D-63 мм.

В экстренной телефонной службе "Мингаз" заявили, что звонки из Чижовки не поступали, отключений подачи газа в жилых домах по состоянию на 22:00 не было.

По сообщения городских властей, был поврежден водопровод диаметром 1000 мм. Аварию планировали частично локализовать к 22:40.

© Sputnik Машина с водой у третьей детской больницы на ул. Кижеватова

Горожан попросили об ухудшении качества воды из кранов сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую "Минскводоканала", чтобы специалисты могли выполнить промывку водопровода.

К 23:00 уровень воды на на проезжей части в районе аварии снизился. Машины ехали без препятствий.

А тем временем в пострадавшие районы направили автоцистерны с чистой питьевой водой.

Первым делом организовали подвоз воды к медицинским учреждениям. Больница скорой медицинской помощи, 10-я больница, 3-я детская больница, 1-я больница, Санаторная школа-интернат № 9.

Сотрудники "Минкводоканала", которые доставляли питьевую воду, сообщали о том, что ажиотажный спрос на воду длился до полуночи. Люди шли с 5-литровыми бутылями - не только сотрудники медучреждений, но и жители рядом расположенных многоэтажек.

© Sputnik Питьевую воду в магазинах оперативно раскупили

В магазинах стала исчезать питьевая вода в бутылках. Как рассказал продавец ночного магазина на улице Кижеватова, воду в пэт-бутылках покупатели разобрали за 2 часа. Выстраивались большие очереди, покупали питьевую воду преимущественно в 5-литровой таре. К 00:00 склад магазина с водой был опустошен.

В 00:15 городские власти заявили, что повреждение водопровода полностью локализовано , водоснабжение в районах восстанавливается и будет обеспечено около 01:30.

На месте продолжали свою работу городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, которую возглавил зампред Мингорисполкома Александр Дорохович, бригады коммунальных служб, спасатели.

© Sputnik / Виктор Толочко Работы по ликвидации ЧП продолжаются утром в четверг

К утру 22 апреля причины произошедшей аварии не названы. На улице Уборевича на месте прорыва водопровода продолжаются аварийно-восстановительные работы. Работает техника МЧС.

Санэпидемслужба Минска рекомендует временно воду из крана не пить, поскольку проводится лабораторный контроль качества воды.

Мы продолжаем следить за ситуацией с подачей водопроводной воды в столице.

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