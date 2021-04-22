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Авария на трубопроводе в Минске локализована
22.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Повреждение магистрального трубопровода в столичном микрорайоне Чижовка локализовано, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.
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Авария на трубопроводе диаметром 1000 миллиметров
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Автоцистерна у 10-й больницы в Минске
"В 00:15 повреждение водопровода полностью локализовано, водоснабжение в пострадавших районах восстанавливается", – сказали в исполкоме.
Там также отметили, что в отключенные районы Минска воду планируется дать в 01:30 четверга.
Как ранее сообщалось, на месте работала городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, которую возглавил зампред Мингорисполкома Александр Дорохович. Сейчас специалисты устанавливают причины прорыва трубы, в результате которого треть Минска лишилась питьевой воды.
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Машина с водой у третьей детской больницы на ул. Кижеватова
В МЧС предупредили, что в ближайшее время возможно временное ухудшение качества воды в пострадавших районах. В таких случаях гражданам следует сообщить об этом на линию 115, чтобы специалисты "Минскводоканала" выполнили промывку сетей.
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Сейчас специалисты устанавливают причины прорыва трубы, в результате которого треть Минска осталась без питьевой воды.
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