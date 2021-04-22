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Автомобиль и троллейбус столкнулись в Минске: пострадали семь человек

22.04.2021 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса произошло вчера около 21:15 в столице, об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, автомобиль "Опель", двигавшийся по улице Севастопольской со стороны улицы Кутузова, на пересечении с улицей Кнорина проигнорировал дорожные знаки, не уступил дорогу троллейбусу, из-за чего произошло столкновение.

© Photo : УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Пострадавший в ДТП автомобиль

Водитель троллейбуса потеряла контроль над управлением, наехала на светофор и врезалась в остановку общественного транспорта и бетонное ограждение.

В результате ДТП пострадали семь человек: четверо пассажиров троллейбуса (среди них один ребенок), а также водитель и два пассажира легкового автомобиля. Они получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

© Photo : УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Троллейбус потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта и бетонное ограждение

На месте ДТП работали ГАИ, МЧС следователь и специалист управления ГКСЭ по городу Минску. По факту произошедшего проводится проверка.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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В результате столкновения с "Опелем" троллейбус потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта и бетонное ограждение.
 
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