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Судебная рутина: по делу Бабарико продолжают вызывать сотрудников банка

22.04.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр - Sputnik. Судебный процесс по уголовному делу экс-главы Белгазпромбанка и еще семи обвиняемых продолжается уже более двух месяцев. В настоящее время суд находится на стадии допроса свидетелей, которых по делу проходит более 50.

Как отмечают эксперты, знакомые с ходом процесса, сейчас "началась судебная рутина, которая бывает на каждом суде".

Как передает корреспондент Sputnik, в четверг в суде продолжают давать показания в качестве свидетелей бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка. Первыми в суде были допрошены свидетели, которые вели протоколы заседаний комиссий и делопроизводство в банке. Прокуроры задавали вопросы о том, как шло голосование во время заседания "большого кредитного комитета", как велись протоколы, как принимались решения, была ли практика голосования заочно.

Также прокуроры задавали вопросы о том, вносились ли в протоколы заседаний кредитных комитетов недостоверные сведения. Свидетельницы отвечали отрицательно.

В суд даже вызвана свидетельница, которая более 10 лет не работает в банке: она вела мониторинг внутренней системы контроля.

Как рассказали Sputnik, источники, знакомые с ходом суда, допрос свидетелей может длиться еще несколько недель.

"К середине мая ожидаем в суде еще одного свидетеля, который находится в СИЗО КГБ. Должен к этому времени поправиться", –сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал Sputnik, первыми дали показания в качестве свидетелей пять человек, которые проходят по иному уголовному делу и уже почти год находятся в СИЗО КГБ.

Все обвиняемые по делу на стадии допроса свидетелей занимают пассивную позицию: вопросов свидетелям, которыми ранее руководили, не задают.

На заседании присутствуют несколько десятков человек, которые пришли поддержать обвиняемых.

Ранее в суде

Все, кроме главного фигуранта, дали признательные показания и признали вину. Бабарико в суде продолжил стратегию защиты, которая была выбрана уже на стадии предварительного следствия. В день допроса он прочитал заготовленную ранее речь, в которой заявил о том, что считает свое дело политически мотивированным. Речь длилась около 40 минут, после чего он заявил, что больше давать показаний не намерен и на вопросы в суде отвечать не будет.

© Sputnik / Анна Нефедова
Суд по делу Бабарико: свидетели из СИЗО КГБ продолжают давать показания

По данным следствия КГБ, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.

Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях – в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание, свою вину в полном объеме он не признал.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Обвиняемые по делу, в том числе и основной фигурант, не задают вопросов свидетелям.
 
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