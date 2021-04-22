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Рыбака из Новополоцка, которого искали три недели, нашли мертвым
Источник материала: Tut.by
Пенсионер из Новополоцка, который 29 марта
65-летний житель Новополоцка 29 марта уехал на рыбалку на озеро Черное в Полоцкий район — и пропал.
Мужчину искали три недели. 22 апреля отряд «Ангел» сообщил, что мужчину нашли мертвым.
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65-летний житель Новополоцка 29 марта уехал на рыбалку на озеро Черное в Полоцкий район - и пропал.
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