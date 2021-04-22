Рыбака из Новополоцка, которого искали три недели, нашли мертвым

Источник материала: Tut.by

Пенсионер из Новополоцка, который 29 марта уехал на рыбалку и которого с тех пор искали, найден мертвым, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».





65-летний житель Новополоцка 29 марта уехал на рыбалку на озеро Черное в Полоцкий район — и пропал.

Мужчину искали три недели. 22 апреля отряд «Ангел» сообщил, что мужчину нашли мертвым.