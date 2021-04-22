Источник материала: Sputnik Беларусь

Из-за порыва метровой трубы (в диаметре) в микрорайоне Чижовка накануне доступ к чистой питьевой воде одномоментно потеряли жители сразу трех районов – Октябрьского, Ленинского и Заводского. Одновременно с ней был поврежден и газопровод.

А мы вспомнили, когда и где в Минске и других городах Беларуси произошли наиболее резонансные "водные катастрофы".

Минск: 6 крупных аварий за 10 месяцев

Мы насчитали шесть крупных аварий на водопроводах в белорусской столице за последние десять месяцев, которые привели к не менее серьезным последствиям. Начнем, пожалуй, с самого масштабного и обсуждаемого случая прошлого года.

Проблемы с водой на юго-западе

Июнь, жара, неприятный запах не то йода, не то нашатыря из-под крана - так утро 24 июня 2020 года встретили жители микрорайонов Сухарево, Малиновка и Юго-Запад – около 800 тысяч человек. По словам людей, на воде нельзя было готовить и ей невозможно помыться.

Вскоре после этого питьевой воды в пятилитровых бутылках практически не осталось в магазинах района. Привозных бочек было не так много, как могло показаться, и люди стали массово выезжать в поисках воды за город. Вскоре после этого власти начали устранять проблему, магистральные водопроводы промыли спустя неделю.

По этому поводу резко тогда выразился президент страны Александр Лукашенко, заявив, что причиной ЧП стал ремонт водовода, во время которого рабочие не слили старую воду, а после переборщили с реагентами.

© Sputnik Цистерна с водой на улице Шаранговича

Следователи возбудили уголовное дело и признали, что опасная по химическому составу вода поступила в водопровод "в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций". Единственным утешением для минчан стало то, что платить за испорченную воду из-под крана не пришлось.

Авария в Новой Боровой

В ноябре прошлого года 15 тысяч жителей микрорайона Новая Боровая на четыре дня остались без холодного и горячего водоснабжения из-за повреждения запорной арматуры на водоканале. На предприятии посчитали, что кто-то сделал это умышленно. Впрочем, поставки воды в гипермаркеты в то непростое для "новоборовичан" время экстренно увеличили, занятия в школах отменили.

После того случая в микрорайоне еще несколько раз наблюдались проблемы с водой, но уже менее критичные.

Коричневая вода к Новому году

Аккурат под новый год, 26 декабря 2020-го, на некачественную воду из-под крана стали жаловаться жители Советского района. По их словам, жидкость была темно-коричневого цвета. Как позже объяснили городские власти, причина – в сбое оборудования насосной станции. Нормальную воду людям вернули под вечер 28 декабря.

Дети остались без воды

Больших проблем с качеством воды до марта 2021-го в Минске на возникало, пока в начале февраля сразу пять детских садов в Партизанском районе столицы временно не остались без чистой воды из-за аварии на трубопроводе. Рацион питания детей пришлось скорректировать. Оказалось, что в тот день произошло две аварии по вине строителей – в районе Ботанического сада и на улице Нахимова.

Авария на два дня

А в марте в микрорайоне Зеленый Луг "взорвалась" труба холодного водоснабжения . С бедой столкнулись жители домов на улицах Мирошниченко и Гамарника. Спустя два дня "Минскводоканал" проблему решил.

Что произошло накануне в Чижовке

По данным Мингорисполкома, водоснабжение в столичных районах было нарушено поздно вечером 21 апреля: поврежден трубопровод диаметром 1000 миллиметров. По информации МЧС, на месте поврежден и подземный газопровод среднего давления (диаметр 63 миллиметра).

Три аварийные бригады "Мингаза" работали всю ночь, к 10:00 четверга газоснабжение в районе было восстановлено. Пока работники "Минскводоканала" продолжают налаживать водоснабжение, эпидемиологи посоветовали не пить воду из-под кранов. В нескольких частях Минска поставили автоцистерны.

Регионы: случай в Гродно и ЧП в Бешенковичах

У жителей домов по улице Старая Ольшанка на окраине Гродно Новый год точно не задался. Выяснилось, что в местной скважине, где течет техническая вода (ее можно пить), сломалось оборудование . Чтобы хоть как-то поддерживать простые человеческие нужды, люди на праздники стали запасаться водой и местной колонки бочками и большими бутылями.

Заниматься починкой оборудования скважины в местном водоканале так и не стали. По словам директора организации, так у жителей может пропасть инициатива подключаться к центральному водопроводу, который идет и по Старой Ольшанке.

Серьезная авария на водопроводе в конце марта произошла в Бешенковичах: жители жаловались на качество и болотный запах воды, обращались к медикам с жалобами на рвоту, диарею, повышение температуры. Как сообщили местные власти, случилась авария на станции обезжелезивания. Сети промыли, а в больницу с признаками отравления попали 26 человек – пять взрослых и 21 ребенок.

По версии Минздрава, массовое отравление случилось из-за норавирусной инфекции. Вода стала пригодна для питья спустя несколько дней, а происшествием заинтересовались следователи . Сейчас ведется расследование ЧП.

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