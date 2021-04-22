|
Беда с водой: где и когда в Минске и регионах "по-настоящему" прорывало
22.04.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Из-за порыва метровой трубы (в диаметре) в микрорайоне Чижовка накануне доступ к чистой питьевой воде одномоментно потеряли жители сразу трех районов – Октябрьского, Ленинского и Заводского. Одновременно с ней был поврежден и газопровод.
А мы вспомнили, когда и где в Минске и других городах Беларуси произошли наиболее резонансные "водные катастрофы".
Минск: 6 крупных аварий за 10 месяцев
Мы насчитали шесть крупных аварий на водопроводах в белорусской столице за последние десять месяцев, которые привели к не менее серьезным последствиям. Начнем, пожалуй, с самого масштабного и обсуждаемого случая прошлого года.
Проблемы с водой на юго-западе
Июнь, жара, неприятный запах не то йода, не то нашатыря из-под крана - так утро 24 июня 2020 года
Вскоре после этого питьевой воды в пятилитровых бутылках практически
По этому поводу резко тогда выразился президент страны Александр Лукашенко, заявив, что причиной ЧП стал ремонт водовода, во время которого рабочие не слили старую воду, а после переборщили с реагентами.
© Sputnik
Цистерна с водой на улице Шаранговича
Следователи возбудили уголовное дело и признали, что опасная по химическому составу вода поступила в водопровод "в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций". Единственным утешением для минчан стало то, что платить за испорченную воду из-под крана не пришлось.
Авария в Новой Боровой
В ноябре прошлого года 15 тысяч жителей микрорайона Новая Боровая на четыре дня
После того случая в микрорайоне еще
Коричневая вода к Новому году
Аккурат под новый год, 26 декабря 2020-го, на некачественную воду из-под крана стали жаловаться жители Советского района. По их словам, жидкость была темно-коричневого цвета. Как позже объяснили городские власти, причина – в сбое оборудования насосной станции. Нормальную воду людям вернули под вечер 28 декабря.
Дети остались без воды
Больших проблем с качеством воды до марта 2021-го в Минске на возникало, пока в начале февраля сразу пять детских садов в Партизанском районе столицы временно не остались без чистой воды из-за аварии на трубопроводе. Рацион питания детей пришлось скорректировать. Оказалось, что в тот день произошло две аварии по вине строителей – в районе Ботанического сада и на улице Нахимова.
Авария на два дня
А в марте в микрорайоне Зеленый Луг
Что произошло накануне в Чижовке
По данным Мингорисполкома, водоснабжение в столичных районах было
Три аварийные бригады "Мингаза" работали всю ночь, к 10:00 четверга газоснабжение в районе было восстановлено. Пока работники "Минскводоканала" продолжают налаживать водоснабжение, эпидемиологи посоветовали не пить воду из-под кранов. В нескольких частях Минска поставили автоцистерны.
Регионы: случай в Гродно и ЧП в Бешенковичах
У жителей домов по улице Старая Ольшанка на окраине Гродно Новый год точно не задался. Выяснилось, что в местной скважине, где течет техническая вода (ее можно пить),
Заниматься починкой оборудования скважины в местном водоканале так и не стали. По словам директора организации, так у жителей может пропасть инициатива подключаться к центральному водопроводу, который идет и по Старой Ольшанке.
Серьезная
По версии Минздрава, массовое отравление случилось из-за норавирусной инфекции. Вода стала пригодна для питья спустя несколько дней, а происшествием
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусской столице накануне вечером случилась самая масштабная авария на магистральном водопроводе за долгое время.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)