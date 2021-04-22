Минздрав рассказал о качестве воды в Минске после аварии на водопроводе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Отбор питьевой воды для лабораторных исследований провели специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска утром 22 апреля.

"С 6:40 до 7:50 проведен отбор проб питьевой воды для проведения лабораторных исследований по показателям микробиологической и химической безопасности", - говорится в сообщении Минздрава.

Лабораторные исследования воды, отобранной из пробоотборного крана РПНС "Курасовщина-1", показали несоответствие по показателю "мутность" и содержанию железа. Пробы воды в Серебрянке показали несоответствие по "мутности", а также "цветности" и содержанию железа. Образцы из камеры переключения №5 по улице Чижевских не соответствовали по всем исследованным показателям.

Контроль качества питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска продолжается, заверили в Минздраве. И посоветовали в ближайшее время использовать для питья бутилированную или привозную воду.

Что произошло с водой в Чижовке?

Напомним, 21 апреля около 21:00 в Чижовке произошла авария : лопнул трубопровод диаметром 1000 мм. Из-под земли по улице Уборевича, 176 бил огромный поток воды, который залил проезжую часть. Были подтоплены рядом стоящие здания. Треть Минска осталась на несколько часов без холодной воды.

Кроме того, на этом же месте был поврежден и газопровод среднего давления диаметром 63 мм. Аварийные службы "Мингаза" устранили повреждения к утру четверга.

Аварийно-ремонтные работы длились без остановки всю ночь. На месте ЧП был развернут оперативный штаб . Причина аварии пока не называется.

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