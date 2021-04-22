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Минздрав рассказал о качестве воды в Минске после аварии на водопроводе
22.04.2021 14:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Отбор питьевой воды для лабораторных исследований провели специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска утром 22 апреля.
"С 6:40 до 7:50 проведен отбор проб питьевой воды для проведения лабораторных исследований по показателям микробиологической и химической безопасности", - говорится в сообщении Минздрава.
Лабораторные исследования воды, отобранной из пробоотборного крана РПНС "Курасовщина-1", показали несоответствие по показателю "мутность" и содержанию железа. Пробы воды в Серебрянке показали несоответствие по "мутности", а также "цветности" и содержанию железа. Образцы из камеры переключения №5 по улице Чижевских не соответствовали по всем исследованным показателям.
Контроль качества питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска продолжается, заверили в Минздраве. И посоветовали в ближайшее время использовать для питья бутилированную или привозную воду.
Что произошло с водой в Чижовке?
Напомним, 21 апреля около 21:00 в Чижовке
Кроме того, на этом же месте был поврежден и газопровод среднего давления диаметром 63 мм. Аварийные службы "Мингаза" устранили повреждения к утру четверга.
Аварийно-ремонтные работы длились без остановки всю ночь. На месте ЧП был
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Санэпидемслужба уже сообщила, что качество воды может ухудшиться, жителям некоторых микрорайонов рекомендовали пока не использовать воду из крана.
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