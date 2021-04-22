Власти Минска назвали две версии аварии на водопроводе в Чижовке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Водопровод в Чижовке мог повредиться из-за строительных работ на объекте, где и произошла авария, а также из-за износа трубы, заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

По его словам, на строительном объекте, случился порыв , проводились земляные работы, которые вполне возможно выполнялись без соблюдения техрегламента. Вторая версия ЧП – низкие эксплуатационные характеристики чугуна, из которой состоит трубопровод.

"Делать выводы преждевременно, сейчас изучаем ситуацию. Предстоит объективно разобраться в произошедшем, чтобы не допускать таких ситуаций впредь", - пояснил Дорохович.

Городские власти уже изъяли видео с камер торгового центра, расположенного напротив места аварии. Зампред столичного исполкома также уточнил, что за помощью в подвозе воды жителям пострадавших районов (Ленинский, Заводской и Октябрьский) пришлось обратиться в министерство обороны. Ведомство, по его словам, предоставило 18 автоцистерн, а всего в Минске работают 26 грузовиков с бочками.

"Все социальные объекты, учреждения здравоохранения и образования также обеспечены водой", - отметил он.

Дорохович добавил, что сейчас активно идет промывка сетей, аварийные бригады Минскводоканала и МЧС работают над тем, чтобы восстановить питьевое качество воды. Пока оно не оставляет желать лучшего – утренние пробы показали превышение по мутности и содержанию железа. В 13:00 медики взяли новые пробы воды, исходя из результатов их лабораторного анализа будет понятно, как долго понадобится выполнять промывку сетей.