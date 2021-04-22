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Власти Минска назвали две версии аварии на водопроводе в Чижовке
22.04.2021 15:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Водопровод в Чижовке мог повредиться из-за строительных работ на объекте, где и произошла авария, а также из-за износа трубы, заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
По его словам, на строительном объекте,
"Делать выводы преждевременно, сейчас изучаем ситуацию. Предстоит объективно разобраться в произошедшем, чтобы не допускать таких ситуаций впредь", - пояснил Дорохович.
Городские власти уже изъяли видео с камер торгового центра, расположенного напротив места аварии. Зампред столичного исполкома также уточнил, что за помощью в подвозе воды жителям пострадавших районов (Ленинский, Заводской и Октябрьский) пришлось обратиться в министерство обороны. Ведомство, по его словам, предоставило 18 автоцистерн, а всего в Минске работают 26 грузовиков с бочками.
"Все социальные объекты, учреждения здравоохранения и образования также обеспечены водой", - отметил он.
Дорохович добавил, что сейчас активно идет промывка сетей, аварийные бригады Минскводоканала и МЧС работают над тем, чтобы восстановить питьевое качество воды. Пока оно не оставляет желать лучшего – утренние пробы показали превышение по мутности и содержанию железа. В 13:00 медики взяли новые пробы воды, исходя из результатов их лабораторного анализа будет понятно, как долго понадобится выполнять промывку сетей.
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Сейчас активно идет промывка сетей, аварийные бригады Минскводоканала и МЧС пытаются восстановить питьевое качество воды.
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