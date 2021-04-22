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СК завершил расследование по делу о контрабанде сигарет в Литву
22.04.2021 15:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Управление СК по Витебской области завершило расследование дела о покушении на незаконное пересечение границы Беларуси со стороны Литвы, говорится в Telegram-канале СК.
"Вечером 10 сентября 2020 года 31-летний гражданин Литвы имея умысел, направленный на незаконное пересечение Государственной границы, на металлической лодке, оборудованной лодочным мотором, двигался по водной глади озера Дрисвяты Браславского района в сторону Литовской Республики", – говорится в сообщении.
© Photo : Komenda Główna Straży Granicznej
Во время осмотра лодку частично разобрали и обнаружили больше 6900 пачек сигарет по всему ее периметру.
Как выяснили следователи во время расследования уголовного дела, хитрый план по незаконной переброске сигарет через границу с Литвой придумала группа лиц. Все обязанности были четко распределены. Один человек должен был плыть на лодке с тайником со стороны Беларуси, второй навстречу ему на пустой лодке из Литвы. В определенный момент контрабандисты должны были просто поменяться лодками.
31-летнему литовцу предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.1 ст. 371 (покушение на умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь с использованием судна с подвесным двигателем) УК РБ. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
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Гражданин Литвы на моторной лодке пытался пересечь границу, чтобы незаконно переправить почти семь тысяч пачек сигарет.
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