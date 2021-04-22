ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК завершил расследование по делу о контрабанде сигарет в Литву

22.04.2021 15:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Управление СК по Витебской области завершило расследование дела о покушении на незаконное пересечение границы Беларуси со стороны Литвы, говорится в Telegram-канале СК.

"Вечером 10 сентября 2020 года 31-летний гражданин Литвы имея умысел, направленный на незаконное пересечение Государственной границы, на металлической лодке, оборудованной лодочным мотором, двигался по водной глади озера Дрисвяты Браславского района в сторону Литовской Республики", – говорится в сообщении. 

© Photo : Komenda Główna Straży Granicznej
Белорус задержан в Польше за контрабанду сигарет дроном

Во время осмотра лодку частично разобрали и обнаружили больше 6900 пачек сигарет по всему ее периметру.

Как выяснили следователи во время расследования уголовного дела, хитрый план по незаконной переброске сигарет через границу с Литвой придумала группа лиц. Все обязанности были четко распределены. Один человек должен был плыть на лодке с тайником со стороны Беларуси, второй навстречу ему на пустой лодке из Литвы. В определенный момент контрабандисты должны были просто поменяться лодками.

31-летнему литовцу предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.1 ст. 371 (покушение на умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь с использованием судна с подвесным двигателем) УК РБ. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданин Литвы на моторной лодке пытался пересечь границу, чтобы незаконно переправить почти семь тысяч пачек сигарет.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Минздрав рассказал о качестве воды в Минске после аварии на водопроводе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by