СК завершил расследование по делу о контрабанде сигарет в Литву

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Управление СК по Витебской области завершило расследование дела о покушении на незаконное пересечение границы Беларуси со стороны Литвы, говорится в Telegram-канале СК.

"Вечером 10 сентября 2020 года 31-летний гражданин Литвы имея умысел, направленный на незаконное пересечение Государственной границы, на металлической лодке, оборудованной лодочным мотором, двигался по водной глади озера Дрисвяты Браславского района в сторону Литовской Республики", – говорится в сообщении.

Во время осмотра лодку частично разобрали и обнаружили больше 6900 пачек сигарет по всему ее периметру.

Как выяснили следователи во время расследования уголовного дела, хитрый план по незаконной переброске сигарет через границу с Литвой придумала группа лиц. Все обязанности были четко распределены. Один человек должен был плыть на лодке с тайником со стороны Беларуси, второй навстречу ему на пустой лодке из Литвы. В определенный момент контрабандисты должны были просто поменяться лодками.

31-летнему литовцу предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.1 ст. 371 (покушение на умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь с использованием судна с подвесным двигателем) УК РБ. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

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