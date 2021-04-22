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Упавшая с колодок машина насмерть придавила пинчанина

22.04.2021 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Житель Пинска погиб во время ремонта легкового автомобиля – на него упала машина, установленная на колодки, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

© Photo : СК Беларуси
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Трагический инцидент, приведший к гибели автовладельца, случился 20 апреля в Лунинецком районе, когда гражданин был в гостях у своей матери.

"По данным следствия, 29-летний мужчина во дворе дома ремонтировал автомобиль. Для этого он установил заднюю часть авто на доски с колодками", – сказал Иванюк.

Он также уточнил, что в какой-то момент машина упала с досок и придавила минчанина. От полученных тяжелых травм мужчина умер на месте.

В настоящее время по факту гибели гражданина УСК проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Минск
 
 
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Машина упала с подложенных под нее досок, когда мужчина ремонтировал авто – от полученных травм он скончался.
 
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