|
Упавшая с колодок машина насмерть придавила пинчанина
22.04.2021 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Житель Пинска погиб во время ремонта легкового автомобиля – на него упала машина, установленная на колодки, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
© Photo : СК Беларуси
Трагический инцидент, приведший к гибели автовладельца, случился 20 апреля в Лунинецком районе, когда гражданин был в гостях у своей матери.
"По данным следствия, 29-летний мужчина во дворе дома ремонтировал автомобиль. Для этого он установил заднюю часть авто на доски с колодками", – сказал Иванюк.
Он также уточнил, что в какой-то момент машина упала с досок и придавила минчанина. От полученных тяжелых травм мужчина умер на месте.
В настоящее время по факту гибели гражданина УСК проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машина упала с подложенных под нее досок, когда мужчина ремонтировал авто – от полученных травм он скончался.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)