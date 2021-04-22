Не сдал своих: россиянин получил в Беларуси 17 лет колонии за наркотики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр - Sputnik. Суд Ошмянского района (Гродненская область) огласил приговор россиянину, которого судили за незаконный оборот гашиша и его перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Следствие и суд длились более двух лет - гражданина России 1971 года рождения задержали в конце зимы 2019 года в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. Он управлял легковым автомобилем - ехал на территорию ЕАЭС транзитом через Беларусь. Белорусские таможенники нашли в тайниках машины 59 кг гашиша. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям.

"Россиянин признан виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотиков в крупном размере, совершенном организованной группой через таможенную границу ЕАЭС", - сообщили Sputnik в среду в суде.

Ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Судом постановлено автомобиль и два мобильных телефона конфисковать как средства совершения преступления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

За что судили россиянина

Как следует из обвинения, россиянин, действуя из корыстных побуждений, не позднее января 2016 года добровольно вошел в транснациональную организованную группу, действующую на территории РФ, Испании, Эстонии и других стран, возглавляемую неустановленными лицами.

"Продолжая реализацию преступного умысла, обвиняемый 28 января 2019 года на автомобиле выехал из России в Эстонию, где передал его неустановленному участнику организованной группы для доставки на территорию Королевства Испания и размещения в специально оборудованных тайниках гашиша", - сказано в обвинении.

В последующем обвиняемый проследовал на территорию Испании, где получил обратно от другого участника организованной группы автомобиль с помещенным в тайниках гашишем общей массой около 59 кг. Далее он незаконно с целью сбыта перевез весь гашиш из Испании через страны Евросоюза.

Белорусские таможенники задержали его 8 февраля 2019 года, когда он двигался из Литвы в направлении Российской Федерации.