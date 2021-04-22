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Следственный комитет Беларуси объявил в розыск Герасименю и Опейкина
22.04.2021 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Следственный комитет Беларуси объявил в розыск Александру Герасименю и Александра Опейкина, которые в августе 2020 года создали "Белорусский фонд спортивной солидарности".
Напомним, в начале апреля в отношении них
"Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина…Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает СК Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
В ведомстве уточнили, что действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пять лет.
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Ранее в отношении двух членов Белорусского фонда спортивной солидарности было возбуждено уголовное дело. Сейчас они находятся за пределами Беларуси.
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