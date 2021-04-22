ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следственный комитет Беларуси объявил в розыск Герасименю и Опейкина

22.04.2021 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Следственный комитет Беларуси объявил в розыск Александру Герасименю и Александра Опейкина, которые в августе 2020 года создали "Белорусский фонд спортивной солидарности".

Напомним, в начале апреля в отношении них было возбуждено уголовное дело. Герасименю и Опейкина обвиняют в призывах к действиям, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности. 

"Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина…Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает СК Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
Самая известная пловчиха Беларуси Александра Герасименя переехала в Вильнюс

В ведомстве уточнили, что действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пять лет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в отношении двух членов Белорусского фонда спортивной солидарности было возбуждено уголовное дело. Сейчас они находятся за пределами Беларуси.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Не сдал своих: россиянин получил в Беларуси 17 лет колонии за наркотики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by