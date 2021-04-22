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В Свислочи в районе Дроздов утонул мужчина
Источник материала: Tut.by
В районе Дрозды неподалеку от Свислочи очевидцы заметили спасателей и скорую помощь. Там тонул человек,
Спасатели выезжали по сообщению о тонущем мужчине в районе улицы Речной, 11. Его нашли в пяти метрах от берега без сознания.
Пострадавшего достали и передали бригаде скорой помощи. Медики констатировали смерть.
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В районе Дрозды неподалеку от Свислочи очевидцы заметили спасателей и скорую помощь. Там тонул человек, он умер, сообщает МЧС Минска.
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