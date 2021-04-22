В Свислочи в районе Дроздов утонул мужчина

Источник материала: Tut.by

В районе Дрозды неподалеку от Свислочи очевидцы заметили спасателей и скорую помощь. Там тонул человек, сообщает МЧС Минска.



Сотрудники МЧС со спасательной лодкой. Фото: читатель TUT.BY

Спасатели выезжали по сообщению о тонущем мужчине в районе улицы Речной, 11. Его нашли в пяти метрах от берега без сознания.

Пострадавшего достали и передали бригаде скорой помощи. Медики констатировали смерть.