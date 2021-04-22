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Возле дома у станции метро «Уручье» - скопление техники МЧС
Источник материала: Tut.by
Минчане пишут о скоплении машин МЧС (и не только) в Уручье. Аварийные службы заметили возле дома по проспекту Независимости, 168/1. Пока не ясно, с чем это связано.
«В Уручье что-то непонятное, много машин МЧС. Еще тут милиция и скорая», — сообщают очевидцы.
Пока не ясно, с чем это связано. Мы обратились за комментарием в МЧС Минска, когда появится подробная информация, опубликуем ее.
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Минчане пишут о скоплении машин МЧС (и не только) в Уручье. Аварийные службы заметили возле дома по проспекту Независимости, 168/1. Пока не ясно, с чем это связано.
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