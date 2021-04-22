Возле дома у станции метро «Уручье» - скопление техники МЧС

Источник материала: Tut.by

Минчане пишут о скоплении машин МЧС (и не только) в Уручье. Аварийные службы заметили возле дома по проспекту Независимости, 168/1. Пока не ясно, с чем это связано.





«В Уручье что-то непонятное, много машин МЧС. Еще тут милиция и скорая», — сообщают очевидцы.

Пока не ясно, с чем это связано. Мы обратились за комментарием в МЧС Минска, когда появится подробная информация, опубликуем ее.



