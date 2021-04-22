Несколько расчетов МЧС приехали тушить чемодан фокусника в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Несколько расчетов МЧС прибыли в Минске на тушение "пожара", которого не было, сообщили в столичном управлении ведомства.

Вечером в четверг 22 апреля пользователи социальных сетей начали писать о большом скоплении спецтехники МЧС на проспекте Независимости в микрорайоне Уручье – к дому приехали как минимум три пожарных машины и две автолестницы.

Позже в городском управлении проинформировали, что источником дыма в квартире стал чемодан – в нем загорелась ветошь.

Спустя еще некоторое время в УМЧС уточнили сведения – выяснилось, что это был чемодан фокусника.

"В нем была колба с реагентом, которая разбилась. В результате этого произошла химическая реакция с выделением дыма, который ошибочно был принят за дым от пожара", – сказали там.

В итоге в управлении констатировали, что принятый столичными пожарными вызов был ложным.