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Несколько расчетов МЧС приехали тушить чемодан фокусника в Минске
23.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Несколько расчетов МЧС прибыли в Минске на тушение "пожара", которого не было, сообщили в столичном управлении ведомства.
Вечером в четверг 22 апреля пользователи социальных сетей начали писать о большом скоплении спецтехники МЧС на проспекте Независимости в микрорайоне Уручье – к дому приехали как минимум три пожарных машины и две автолестницы.
Позже в городском управлении проинформировали, что источником дыма в квартире стал чемодан – в нем загорелась ветошь.
Спустя еще некоторое время в УМЧС уточнили сведения – выяснилось, что это был чемодан фокусника.
"В нем была колба с реагентом, которая разбилась. В результате этого произошла химическая реакция с выделением дыма, который ошибочно был принят за дым от пожара", – сказали там.
В итоге в управлении констатировали, что принятый столичными пожарными вызов был ложным.
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По информации МЧС, никакого пожара не было – в чемодане разбилась колба с реагентом, выделявшим дым.
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