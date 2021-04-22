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Несколько расчетов МЧС приехали тушить чемодан фокусника в Минске

23.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Несколько расчетов МЧС прибыли в Минске на тушение "пожара", которого не было, сообщили в столичном управлении ведомства.

YouTube / Sputnik Беларусь
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Вечером в четверг 22 апреля пользователи социальных сетей начали писать о большом скоплении спецтехники МЧС на проспекте Независимости в микрорайоне Уручье – к дому приехали как минимум три пожарных машины и две автолестницы.

Позже в городском управлении проинформировали, что источником дыма в квартире стал чемодан – в нем загорелась ветошь.

Спустя еще некоторое время в УМЧС уточнили сведения – выяснилось, что это был чемодан фокусника.

"В нем была колба с реагентом, которая разбилась. В результате этого произошла химическая реакция с выделением дыма, который ошибочно был принят за дым от пожара", – сказали там.

В итоге в управлении констатировали, что принятый столичными пожарными вызов был ложным.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации МЧС, никакого пожара не было – в чемодане разбилась колба с реагентом, выделявшим дым.
 
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