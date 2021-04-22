﻿ В Минске по-прежнему нельзя пить воду после ЧП на водопроводе в Чижовке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске по-прежнему нельзя пить воду после ЧП на водопроводе в Чижовке

23.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Санэпидслужбы Минска все еще не рекомендуют пить воду из-под крана в районах, пострадавших от аварии на трубопроводе в микрорайоне Чижовка.

Как сообщает пресс-служба Мингорисполкома, пробы воды были взяты на районных станциях и 53 социальных объектах Заводского, Ленинского и Октябрьского районов. Вода все еще не соответствует нормам – пить ее нельзя.

"Согласно результатам исследований на нескольких объектах вода не соответствовала нормам по показателю "мутность" и содержанию железа", - сообщили в ведомстве.

Мингорисполком посоветовал пока пить бутилированную и привозную воду и заверил, что контроль качества водопроводной воды в пострадавших районах продолжается.

Где стоят цистерны с питьевой водой?

  • ул. Плеханова, 40
  • ул. Асаналиева, 9, 22/3
  • ул. Народная, 20
  • ул. Прушинских, 16,
  • пр. Рокоссовского, 18/1, 94
  • ул. Дроздовича, 2
  • ул. Жуковского, 5/1
  • ул. Чкалова, 16
  • ул. Воронянского, 1А, 11
  • ул. Левкова 18
  • Игуменский тракт, 45
  • ул. Казинца, 78
  • ул. Кижеватова, 58

Чижовский потоп

В среду 21 апреля в районе Чижовка случилась авария на водопроводе. В результате ЧП без воды остались три района столицы – Заводской, Ленинский и Октябрьский, затопленными оказались дороги и улицы в месте прорыва.

Транспорт при движении по затопленному участку практически погружался в воду. Жители Чижовки, Лошицы, а также района Курасовщина стали жаловаться и на то, что из кранов у них пропала вода. В некоторых домах если она и была, то непригодная для использования: темно-рыжего цвета.

На место первыми оперативно прибыли сотрудники "Минкводоканала" и МЧС. Территория была огорожена, начались аварийные работы. Около 22:10 сотрудники МЧС сообщили, что авария на водопроводе частично локализована. На место прибыла и аварийная служба "Мингаз", так как поступила информация, что на месте происшествия поврежден и подземный газопровод среднего давления D-63 мм.

© Sputnik
МАРТ взял под особый контроль цены на питьевую воду в магазинах

В экстренной телефонной службе "Мингаза" заявили, что звонки из Чижовки не поступали, отключений подачи газа в жилых домах по состоянию на 22:00 не было.

По сообщениям городских властей, был поврежден водопровод диаметром 1 метр.

Среди версий произошедшего у городских властей есть две основные: водопровод в Чижовке мог повредиться из-за строительных работ на объекте, где и произошла авария, а также из-за износа трубы. 

Это не первое подобное ЧП с водой в Минске за последнее время. За последние 10 месяцев мы насчитали 6 крупных аварий. Подробнее читайте по ссылке.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за вчерашней аварии на водопроводных сетях в столице без воды остались жители трех районов, ремонтные работы продолжаются.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
ОМОНу пришлось штурмом брать дом "черного копателя" под Рогачевом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by