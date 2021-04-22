В Минске по-прежнему нельзя пить воду после ЧП на водопроводе в Чижовке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Санэпидслужбы Минска все еще не рекомендуют пить воду из-под крана в районах, пострадавших от аварии на трубопроводе в микрорайоне Чижовка.

Как сообщает пресс-служба Мингорисполкома, пробы воды были взяты на районных станциях и 53 социальных объектах Заводского, Ленинского и Октябрьского районов. Вода все еще не соответствует нормам – пить ее нельзя.

"Согласно результатам исследований на нескольких объектах вода не соответствовала нормам по показателю "мутность" и содержанию железа", - сообщили в ведомстве.

Мингорисполком посоветовал пока пить бутилированную и привозную воду и заверил, что контроль качества водопроводной воды в пострадавших районах продолжается.

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Чижовский потоп

В среду 21 апреля в районе Чижовка случилась авария на водопроводе. В результате ЧП без воды остались три района столицы – Заводской, Ленинский и Октябрьский, затопленными оказались дороги и улицы в месте прорыва.

Транспорт при движении по затопленному участку практически погружался в воду. Жители Чижовки, Лошицы, а также района Курасовщина стали жаловаться и на то, что из кранов у них пропала вода. В некоторых домах если она и была, то непригодная для использования: темно-рыжего цвета.

На место первыми оперативно прибыли сотрудники "Минкводоканала" и МЧС. Территория была огорожена, начались аварийные работы. Около 22:10 сотрудники МЧС сообщили, что авария на водопроводе частично локализована. На место прибыла и аварийная служба "Мингаз", так как поступила информация, что на месте происшествия поврежден и подземный газопровод среднего давления D-63 мм.

В экстренной телефонной службе "Мингаза" заявили, что звонки из Чижовки не поступали, отключений подачи газа в жилых домах по состоянию на 22:00 не было.

По сообщениям городских властей, был поврежден водопровод диаметром 1 метр.

Среди версий произошедшего у городских властей есть две основные : водопровод в Чижовке мог повредиться из-за строительных работ на объекте, где и произошла авария, а также из-за износа трубы.

Это не первое подобное ЧП с водой в Минске за последнее время. За последние 10 месяцев мы насчитали 6 крупных аварий. Подробнее читайте по ссылке .